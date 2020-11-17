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ソフマップ、「リユースモバイル事業者認証制度」第1号事業者として認定

販売戦略

2020/11/17 06:30

　ソフマップは11月13日、リユースモバイル・ジャパンが認証する「リユースモバイル事業者認証制度」の第1号事業者として認定された。

リユースモバイル事業者認証制度」認証ロゴマーク

　リユースモバイル事業者認証制度は、「リユースモバイル事業者認証」と「リユースモバイル事業者認証（バッテリー関連）」の二つで構成されている。

　ソフマップは、同社が行っているリユースモバイルを安心安全に購入・売却できるリユース事業の取り組みが優れていると評価され、リユースモバイル事業者認証とリユースモバイル事業者認証（バッテリー関連）両方の認定を受けた。

　同社は、PCやスマートフォンといったデジタル機器のデータ消去や、クリーニング・点検を行う「ITAD事業センター」「商品化センター」などを有しており、IT資産の買取・処分を安全・安心・環境に配慮して、リユース・リサイクルまでワンストップで行っている。

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