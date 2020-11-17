ソフマップ、「リユースモバイル事業者認証制度」第1号事業者として認定 販売戦略 2020/11/17 06:30 Tweet ソフマップ ソフマップは11月13日、リユースモバイル・ジャパンが認証する「リユースモバイル事業者認証制度」の第1号事業者として認定された。 「リユースモバイル事業者認証制度」認証ロゴマーク リユースモバイル事業者認証制度は、「リユースモバイル事業者認証」と「リユースモバイル事業者認証（バッテリー関連）」の二つで構成されている。 ソフマップは、同社が行っているリユースモバイルを安心安全に購入・売却できるリユース事業の取り組みが優れていると評価され、リユースモバイル事業者認証とリユースモバイル事業者認証（バッテリー関連）両方の認定を受けた。 同社は、PCやスマートフォンといったデジタル機器のデータ消去や、クリーニング・点検を行う「ITAD事業センター」「商品化センター」などを有しており、IT資産の買取・処分を安全・安心・環境に配慮して、リユース・リサイクルまでワンストップで行っている。 Tweet 関連記事 ソフマップの買取アプリ、大型家電と家具に対応、冷蔵庫やソファも出張買取 ソフマップと中古事業者の携帯市場がコラボ、「携帯市場 岐阜羽島本店」オープン 「ラクウル」の買取アイテムが拡充、ブランド品・貴金属類を追加 リユース事業の拡大へ、ソフマップとベクトルが戦略的提携を締結 ソフマップ、家電量販業界初の買い取り専用アプリ「買取ラクウル」 外部リンク ソフマップ＝https://www.sofmap.co.jp/ リユースモバイル・ジャパン＝https://rm-j.jp/