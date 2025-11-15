リユースPCに見る男女の購買意識差、リングローの調査で見えた「保証」が信頼のカギ

「リユースPCに対する安心・信頼意識調査」の結果が明らかに

「新品を選ぶ」は男性が63％で女性72％

リングローは11月6日に、同社が発行する業界分析レポート「リユースPC白書2025」の一環として、普段PCを使用している15歳以上の男女を対象に実施した、「リユースPCに対する安心・信頼意識調査」の結果を発表した。同調査は9月10日に行われ、505名から回答を得ている。調査対象者に、PC購入時にリユースも検討するかを尋ねたところ、「検討する」という回答は男性では21％、女性では16％に留まった。リユースPCに対するイメージを尋ねた質問（複数回答）では、「価格が安い／コスパがよい」がもっとも多く、男性64％、女性52％と男女とも高い割合となっている。一方で、「性能に不安がある」は男性34％、女性37％、「壊れやすそう」は男性32％、女性43％と、ネガティブな印象を持つ女性がやや多い。1台のPCを平均してどれくらいの期間使うかを尋ねたところ、「7年以上使う」（全体42％、男性42％、女性41％）が最多となり、「5～6年」（36％）がそれに続いた。「3～4年」は8％、「1～2年」は0％に留まっている。中古（リユース）品の購入に抵抗が少ないものを尋ねた質問（複数回答）では、「書籍」（全体48％、男性48％、女性49％）がもっとも多く、男女差なく抵抗感が少なかった。以下「特になし」（34％）、「家具」（23％）、「服・ファッションアクセサリー（ブランド品含む）」（16％）が続いており、「PC」は18％（男性22％、女性6％）に留まっている。リユースPCを購入したことがあるかを尋ねたところ、「ある」とする回答は29％に留まり、男女別でみると男性の34％が「ある」と答える一方で、女性は16％に留まり、2倍超の差がみられた。リユースPCを購入する際に重視するポイントを尋ねた質問（複数回答）では、「価格」（54％）が最多となり、とりわけ男性では60％に達している。女性では「保証の有無」（54％）がもっとも多く、「購入元の信頼性」（27％）、「サポート体制」（20％）がそれに続いた。また、「スペック」を挙げる回答は、男性では46％、女性では31％と性能への関心にも男女差がみられる。「リユースPC」と聞いて、もっとも不安に感じることとしては、「故障・寿命」（66％）が最多となり、男性68％、女性63％と男女を問わず他を大きく引き離している。以下、「データ消去に関する信頼性・安全性」（12％）がそれに続き、とりわけ女性では18％を占め、男性（10％）と比較して8ポイント高かった。なお、「特に不安はない」は5％に留まっている。自宅に使っていないものの捨てられていないPCはあるかを尋ねたところ、「ある」という回答は54％に達し、台数は1台が27％、2台以上が27％を占めた。男女別では、男性が57％（1台29％＋2台以上28％）、女性でも43％（1台18％＋2台以上25％）に達している。「ない」という回答は44％で、女性の55％は使っていないPCがあるものの、捨てられないままとなっていることが明らかになった。リユースPCは新品よりも故障しやすいと思うかを尋ねた質問では、「とてもそう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が72％（男性71％、女性74％）に達している。一方で、「あまりそうは思わない」と「まったくそうは思わない」を合わせた割合は15％に留まった。信頼できる保証・サポートがあるなら、リユースPCを選びたいと思うかを尋ねたところ、「とてもそう思う」と「まあまあそう思う」を合わせた割合は39％（男性42％、女性32％）に達している。一方、「あまりそうは思わない」と「まったくそうは思わない」を合わせた割合は33％、「どちらともいえない」は27％だった。