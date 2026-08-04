2026.8.04 13:00

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Makuake総合ランキング第3位を獲得したスムージー専門店、今月中にグランドオープン予定

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　RSFは8月1～3日に、ウェルネスブランド「SAPRO」初のリアル店舗となる、砂糖不使用のウェルネススムージー専門店「WELLNESS CAFE SAPRO」（東京都渋谷区）をプレオープンした。

「Makuake」の応援購入プロジェクトが総合ランキング第3位を獲得した、
砂糖不使用のウェルネススムージー専門店がプレオープン

8月中にグランドオープン！

　プレオープンに先立って、7月26日からはクラウドファンディングサイト「Makuake」にて応援購入プロジェクトが公開されており、公開初日にはMakuake総合ランキング第3位、グルメカテゴリー第1位を獲得するとともに、公開から2日で応援購入総額590万円超、目標達成率590％、サポーター190名を記録している。
 
応援購入プロジェクト公開初日にグルメカテゴリーで第1位を獲得

　「WELLNESS CAFE SAPRO」は、健康や美容を意識してスムージーを飲んでいる人から寄せられる「甘さや糖質が気になる」「健康のために始めても、味が好みに合わず続かない」といった声に応えるべく、「砂糖不使用」「素材本来の甘みを活かしたレシピ」「プロテイン・ビタミン・食物繊維などを自由に追加できるカスタムシステム」を採用するウェルネススムージー専門店。

　「健康のために我慢する」のではなく、「美味しいから毎日続けたくなる」という新しいウェルネス体験を提案するとともに、植物由来の甘味料「ステビア」を無料オプションとして用意することで、好みに合わせた甘さ調整にも対応する。
 
「WELLNESS CAFE SAPRO」のチラシ

　8月のグランドオープンを予定しており、店舗3階には緑に囲まれた開放的なテラス席を設置し、愛犬との散歩途中やトレーニング後といった、日常のウェルネスシーンで利用可能な空間を目指す。

　なお、「Makuake」で実施されている応援購入プロジェクトでは、ウェルネススムージー回数券、PRIMEカード（年間30％オフ）、VIPカード（年間40％オフ）、VVIP FOUNDERS MEMBER（58％オフ・11枚限定・シリアルナンバー入り）といった、数量限定リターンを用意している。
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外部リンク

RSF＝https://rsf-1.co.jp/ 「SAPRO」＝https://www.sapro-online.jp/ 「WELLNESS CAFE SAPRO」応援購入プロジェクトページ（Makuake）＝https://www.makuake.com/project/sapro-wellnesscafe/
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