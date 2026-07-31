工事不要の即冷える「スポットクーラー」で暑さの死角なし

ビックカメラ大宮西口そごう店 季節家電コーナー販売員の

小松温大（コマツ・ハルト）さん

部屋の広さに合ったタイプを選ぶ

（1）部屋の広さに合わせて冷房能力を選ぶ

（2）用途に応じて除湿や暖房機能が必要かをチェック

（3）タイマー機能や、おやすみモードなどの便利機能を搭載しているか

ビックカメラ大宮西口そごう店のスポットクーラーコーナー

オールシーズン使えてハイパワーのビックアイデア

ビックカメラのビックアイデア「ポータブルルームエアコン BIT-PA38A」

付属アタッチメントで窓がない場所でも使えるアイリスオーヤマ

アイリスオーヤマの

「ポータブルクーラー IPK-2306S」

プラズマクラスターで部屋と本体内部も清潔なシャープ

シャープの「ポータブルクーラー AV-U24S」

【おしえてビックさん・47】ルームエアコンが設置できない場所を、ひんやりとした快適な空間にしたい――。そんなときにぴったりなのが、スポットクーラーです。壁の穴あけや配管工事が不要で、買ったその日からすぐに使えます。窓パネルで排気ダクトを取り付けて、コンセントに接続するだけ。窓パネルがなくても使えるタイプもあります。そこで、ビックカメラ大宮西口そごう店 季節家電コーナー販売員の小松温大（コマツ・ハルト）さんに、工事不要ですぐに冷えるスポットクーラーをおしえてもらいました。小松さんは、スポットクーラーを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。冷房や除湿、暖房機能があれば年中使えます。冷房機能だけの場合、使わない冬シーズンに収納するスペースがあるかどうかも事前にチェックしておくといいでしょう。さっそく商品について、小松さんにおしえてもらいます。小松さんが推す1品目は、ビックカメラのプライベートブランドであるビックアイデアの「ポータブルルームエアコン BIT-PA38A」です。おすすめする理由について「冷房能力3.8kWを備えたハイパワーモデルで、広いお部屋でもしっかりと冷房できます。インバーター制御により、設定温度や室温に応じて運転出力を自動で調整するため、効率よく快適な室内環境を保ちます」と、強力な冷房能力をアピールします。2.4kW前後が多いスポットクーラーの中では高い冷房能力です。また、「冷房・暖房・除湿の三つの機能を搭載しており、一年を通してさまざまなシーンで活躍します」と、オールシーズン対応である点を強調します。小松さんがこの商品をおすすめしたいのは、「広い部屋や続き間でご利用される方、エアコンがない部屋で使いたい方、冬は暖房としても使いたい方」とのこと。除湿や暖房ができ、年中快適なのは大きな魅力です。小松さんが推す2品目は、アイリスオーヤマの「ポータブルクーラー IPK-2306S」です。おすすめする理由は「除湿機能を搭載しているため、湿気の多い梅雨時期でも室内を快適に保ちます。また、内部清浄機能により、運転後に本体内部の熱や湿気を排出することで、においやカビの発生を抑制し、清潔な状態を維持できます」と、除湿機能と清潔性をプッシュします。さらに、「付属の隙間用アタッチメントを使用することで、排熱を隣の部屋へ逃がすことができ、設置環境に合わせてより快適にご利用いただけます」と、窓がない場所でも使える、便利なアタッチメントについて説明します。ドアや引き戸に取り付けられるのです。小松さんがこの商品をおすすめするのは「部屋の除湿や、部屋干し時の衣類乾燥をしたい方、窓から排熱ができない部屋で利用したい方、コストを抑えた暑さ対策をしたい方」とのこと。部屋干しもできて、家中どこでも使える便利な一台です。小松さんが推す3品目は、シャープの「ポータブルクーラー AV-U24S」です。おすすめする理由は「季節や用途に合わせて、除湿と送風の運転モードを使い分けることができ、1年を通して快適にご使用いただけます。また、シャープ独自のプラズマクラスター技術を搭載。お部屋に浮遊するウイルスや気になるにおいを抑制するほか、本体内部のカビの発生も抑え、清潔で快適な空間づくりをサポートします」と、年中使える点と清潔性を推します。窓パネルを取り付ける時の防犯対策の補助鍵や、雨や虫の侵入を防ぐ、虫よけ網付きの雨除けカバーが付属しているのもうれしいポイントです。小松さんがこの商品をおすすめするのは「冷房と同時に部屋の空気もキレイにしたい方、本体内部に発生するカビやにおいが気になる方、冷房だけでなく1年を通して使いたい方」とのこと。最後に、小松さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「お客様一人ひとりと向き合い、常に最適なご提案と、親切な接客を心掛けております。お客様のさまざまなニーズにあった提案ができるよう、最新機能のリサーチは欠かさずに行っています。次のご来店時にご指名いただけるようなご案内を目指しております」。スポットクーラーは新しいジャンルの商品で、分からないことも多いでしょう。選び方で困ったら、小松さんを訪ねてみましょう。実際の冷房の効き具合や操作のしやすさなどを体験できるのも、店舗ならではのメリットです。