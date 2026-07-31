2026.7.31 18:30暮らしにプラス
初開催「池袋マンガアニメウィークス 2026」 デジタルスタンプラリーでまちを回遊
東京都豊島区などが参加する「マンガ・アニメ・トシマ」プロジェクト実行委員会は、「池袋マンガアニメウィークス 2026 豊島区デジタルスタンプラリー」を8月1日から16日まで開催する。写真ギャラリー
期間中はラリースポット16カ所に加え、周辺のマンガ・アニメ関連施設や店舗を掲載した「池袋マンガアニメウィークス 2026 周遊マップ」を配布し、まちの回遊をさらに促進する。なお、ラリースポットの一つ、トキワ荘マンガミュージアムでは8月8日から特別企画展を開催する。
ラリースポットは下記の通り。なお、施設によっては休館日がある。
・アニメイト池袋本店
・GiGO総本店
・グランドシネマサンシャイン池袋
・サンシャインシティ
・西武池袋本店
・東武百貨店 池袋店
・池袋PARCO
・ハレザ池袋
・ビックカメラ池袋本店
・ビックカメラ池袋西口IT tower店
・アニメ東京ステーション
・トキワ荘マンガミュージアム
・トキワ荘通りお休み処
・トキワ荘マンガミュージアムサロン
・トキワ荘通り昭和レトロ館（豊島区立昭和歴史文化記念館）
・トキワ荘マンガステーション
池袋エリアとトキワ荘エリアの関連施設を巡るデジタルスタンプラリー池袋を舞台にした都市型マンガ・アニメフェス「池袋マンガアニメウィークス 2026」のメイン企画として、豊島区のマンガ・アニメ関連施設と連携を図り、夏のイベント情報を広く周知し、まち全体を包括的にPRすることを目的に実施するもの。池袋エリア11カ所、トキワ荘エリア5カ所の計16カ所を巡ってデジタルスタンプを集めると、獲得したポイント数に応じてオリジナルステッカーがもらえる。さらに豪華景品が当たる抽選に応募できる。参加は無料。
期間中はラリースポット16カ所に加え、周辺のマンガ・アニメ関連施設や店舗を掲載した「池袋マンガアニメウィークス 2026 周遊マップ」を配布し、まちの回遊をさらに促進する。なお、ラリースポットの一つ、トキワ荘マンガミュージアムでは8月8日から特別企画展を開催する。
ラリースポットは下記の通り。なお、施設によっては休館日がある。
・アニメイト池袋本店
・GiGO総本店
・グランドシネマサンシャイン池袋
・サンシャインシティ
・西武池袋本店
・東武百貨店 池袋店
・池袋PARCO
・ハレザ池袋
・ビックカメラ池袋本店
・ビックカメラ池袋西口IT tower店
・アニメ東京ステーション
・トキワ荘マンガミュージアム
・トキワ荘通りお休み処
・トキワ荘マンガミュージアムサロン
・トキワ荘通り昭和レトロ館（豊島区立昭和歴史文化記念館）
・トキワ荘マンガステーション
あわせて読みたい
ビックカメラ池袋西口IT tower店でも「池袋大感謝祭」、お得なイ...
ビックカメラは6月26日から、創業の地である池袋の夏を盛り上げるお祭り騒ぎ「池袋大感謝祭～池祭（いけさい）～」を開始した。ビックカメラ...
ヨドバシで一番の1000万点の品揃え、「ヨドバシカメラ マルチメデ...
ヨドバシホールディングス（ヨドバシHD）は6月30日、関東最大級となる「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」と新複合商業施設「Yodobashi-I...
注目の記事
2026年 夏のおでかけ 親子で鉄道利用がお得！ 池袋駅直結「IT tower TOKYO」3月14日開業 2～4階ビックカメラは雑貨も豊富な「みて触れて試せる」新業態 「POP Culture Style IKEBUKURO」7月3日開業 オープニングは「魔入りました！入間くん」と「ラブライブ！シリーズ」 池袋東口に「ヨドバシゴルフ」「石井スポーツ／アートスポーツ ヨドバシ池袋店」6月30日オープン 池袋東口「西武池袋本店」、2025年夏にグランドリニューアル
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10