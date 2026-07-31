初開催「池袋マンガアニメウィークス 2026」　デジタルスタンプラリーでまちを回遊

今年初開催となる

「池袋マンガアニメウィークス 2026」

池袋エリアとトキワ荘エリアの関連施設を巡るデジタルスタンプラリー

池袋のまちに広がるマンガ・アニメの楽しさを、

歩いて、見つけて、集める16日間

東京都豊島区などが参加する「マンガ・アニメ・トシマ」プロジェクト実行委員会は、「池袋マンガアニメウィークス 2026 豊島区デジタルスタンプラリー」を8月1日から16日まで開催する。池袋を舞台にした都市型マンガ・アニメフェス「池袋マンガアニメウィークス 2026」のメイン企画として、豊島区のマンガ・アニメ関連施設と連携を図り、夏のイベント情報を広く周知し、まち全体を包括的にPRすることを目的に実施するもの。池袋エリア11カ所、トキワ荘エリア5カ所の計16カ所を巡ってデジタルスタンプを集めると、獲得したポイント数に応じてオリジナルステッカーがもらえる。さらに豪華景品が当たる抽選に応募できる。参加は無料。期間中はラリースポット16カ所に加え、周辺のマンガ・アニメ関連施設や店舗を掲載した「池袋マンガアニメウィークス 2026 周遊マップ」を配布し、まちの回遊をさらに促進する。なお、ラリースポットの一つ、トキワ荘マンガミュージアムでは8月8日から特別企画展を開催する。ラリースポットは下記の通り。なお、施設によっては休館日がある。・アニメイト池袋本店・GiGO総本店・グランドシネマサンシャイン池袋・サンシャインシティ・西武池袋本店・東武百貨店 池袋店・池袋PARCO・ハレザ池袋・ビックカメラ池袋本店・ビックカメラ池袋西口IT tower店・アニメ東京ステーション・トキワ荘マンガミュージアム・トキワ荘通りお休み処・トキワ荘マンガミュージアムサロン・トキワ荘通り昭和レトロ館（豊島区立昭和歴史文化記念館）・トキワ荘マンガステーション