「POP Culture Style IKEBUKURO」7月3日開業　オープニングは「魔入りました！入間くん」と「ラブライブ！シリーズ」

「POP Culture Style IKEBUKURO」のロゴ

作品とファンをつなぐ新たな接点に

没入感あふれる映像演出・来店者属性に応じた

ウェルカムコンテンツを提供する（画像は映像演出イメージ）

KDDIは、キャリアショップ「au Style IKEBUKURO」（東京都豊島区）の2階に、ポップカルチャー体験拠点「POP Culture Style IKEBUKURO」を7月3日に開業する。au Style IKEBUKUROは、街・地域ごとの特色やカルチャーに、KDDIのデジタル技術やパートナー企業の特色などを融合し、顧客接点として提供する、新コンセプトの「au Style」の第1弾。日本最大級のポップカルチャーメディア「ナタリー」を運営する、KDDI連結子会社のナターシャを運営パートナーに迎え、現実の人間と見分けがつかないほど精巧に作られたAI搭載バーチャルヒューマン「Zinn」による接客体験や、大型サイネージを用いた没入感のある映像演出などを活用しつつ、人気アニメやゲームをはじめとする多彩なコンテンツを展開する。施設は、最大で3つの企画を同時に展開できるイベントスペースとグッズショップの2エリアで構成。イベントスペースでは、人気作品のポップアップショップや企画展などを期間限定で開催する。7月3日からはオープニング企画として、「ラブライブ！シリーズ」と「アニメ『魔入りました！入間くん』」の期間限定ポップアップショップが登場。開催期間は『ラブライブ！シリーズ PremiumShop』Summer Birthday Collectionが7月3日～10月1日、アニメ『魔入りました！入間くん』PremiumShopが7月3日～7月30日。いずれの企画も期間中、来店者に来店特典としてステッカーをプレゼントする（なくなり次第終了）。一方、グッズショップでは、ナターシャが運営するオンラインショップ「ナタリーストア」の商品を販売し、人気タイトルのオリジナルグッズを実際に手に取って購入できる。KDDIは、本施設の運営を通じて得た知見をもとに、新たな「au Style」の形を全国のさまざまな街・地域へ展開していく計画。