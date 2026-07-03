「ちょっといい。ちょうどいい。」をもっと身近に 「BCN＋R」が大幅リニューアル 販売戦略 Tweet







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「BCN＋R」が、7月6日に全面リニューアルします。今回のリニューアルによって、ユーザーの利便性を高め、情報へのアクセス性や視認性が大幅に向上します。「売れてるもの」を軸に生活を豊かにするというコンセプトをそのままに、直感的で使いやすく生まれ変わります。



欲しい情報がすぐ見つかる 新たなBCN＋Rでは、トップページの構成を見直しています。カテゴリーを変更し、目的の情報にスムーズにたどり着けるようになっています。



また、視覚的に分かりやすいレイアウトを採用。スマートフォンやPCなど、デバイスを問わず快適に閲覧できるようになります。日々更新される最新記事やランキングも、より見やすく配置しています。



BCN＋Rの大きな特徴である「BCNランキング」は、全国の家電量販店やECサイトの実売データをもとにした信頼性の高い売れ筋情報です。今回のリニューアルでは、このランキングコンテンツへの導線を強化しています。



さらに、新製品レビューや市場分析、インタビューといった深掘り記事も充実。単なる情報収集だけでなく購買判断にも役立つ内容になっています。



「ちょっといい。ちょうどいい。」をもっと身近に。今回のリニューアルで、ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディアとして、さらに進化を遂げていきます。