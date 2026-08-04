2026.8.04 12:00

かしこく暮らす

湘南深沢エリアに新NSC、スーパー「ライフ」や「カインズ」が出店

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　三菱商事都市開発と長谷工コーポレーションは7月31日に、神奈川県鎌倉市にて開発を進めていたNSC（Neighborhood Shopping Center：近隣型ショッピングセンター）である「MCUD・HASEKO Retail鎌倉梶原」が竣工したことを発表した。

MCUD・HASEKO Retail鎌倉梶原の
外観イメージ

JR東海道線の107年ぶりの新駅予定地から約1km圏内

　MCUD・HASEKO Retail鎌倉梶原は、スーパーマーケットとホームセンターを核テナントとする地上2階建てのNSC。

　日常利用に適した店舗構成で、1階・2階・屋上階に十分な駐車場を確保している。また、敷地内には鎌倉市の市木であるヤマザクラをシンボルツリーとして植栽するとともに、鎌倉市ならではの豊かな緑に囲まれた心地よい空間を創出することによって、来店客が快適に利用できる生活密着型NSCを目指した。

　同施設には、スーパーマーケット「ライフ」（9月1日開業予定）やホームセンター「カインズ」（8月28日開業予定）、「買取大吉」（9月1日開業予定）、「鎌倉ルクス歯科・矯正歯科」（9月8日診療開始予定）といった、地域の生活利便性の向上に寄与する店舗が出店する。

　立地は、湘南モノレールの湘南深沢駅から徒歩12分にある、古都鎌倉と湘南の海に囲まれた閑静な住宅街で、施設北側では都市再生機構（UR都市機構）が推進する「村岡・深沢地区土地区画整理事業」が、2038年度の事業完了に向けて始動している。あわせて、同地区土地区画整理事業の一環として、JR東海道線では107年ぶりの新駅となる「村岡新駅（仮称）」が、2032年に開業を予定するなど、さらなる賑わいの創出が期待される。
 
MCUD・HASEKO Retail鎌倉梶原の
周辺地図

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外部リンク

三菱商事都市開発＝https://www.mcud.co.jp/ 長谷工コーポレーション＝https://www.haseko.co.jp/hc/
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