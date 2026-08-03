2026.8.03 19:00

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セブン-イレブン、ソフトバンクや三井住友カードなどと次世代店舗を共創　リアルとデジタル融合へ

PayPay セブン-イレブン・ジャパン ソフトバンク スマートフォン 決済

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　セブン＆アイ・ホールディングスとセブン-イレブン・ジャパンは、ソフトバンク、PayPay、LINEヤフーとの間で戦略的パートナーシップに合意した。同時に三井住友カードとの間とも戦略的パートナーシップに合意し、「街のひとを幸せにし、日本を元気にする」という想いのもと、各社の強みを結集し、次世代の顧客体験・次世代生活インフラの共創を目指す。

リアル店舗とデジタルを融合させ、
次世代の顧客体験・次世代生活インフラの共創へ

「セブン-イレブン」が「ファーストチョイス」となるように

　KDDIは、三菱商事とともに2024年にローソンと資本業務提携し、すでに「次世代型コンビニ」の構築に向けた取り組みを実施している。ソフトバンクも、グループ各社とともに、AIトランスフォーメーションを通じてリアル店舗とデジタルを融合した次世代型店舗サービスの追求や、さらなる店舗運営の効率化・高度化に取り組む。

　戦略的パートナーシップとともに資本業務提携も行う。セブン＆アイ・ホールディングスは、ソフトバンク、PayPayとの間で1000億円ずつ、三井住友カードとの間で1000億円、総額3000億円の資本提携契約をそれぞれ結び、中長期的な戦略連携体制を構築する。
 
現行の「7iD」の紹介ページ

　具体的には、2万店超の「セブン-イレブン」の店舗網と、各社のID・ポイント・サービスの相互連携によって実現する国内最大級のユーザー基盤を活かし、これまでにない規模での販促活動など、便利でお得な買い物体験を提供するとともに、利便性のさらなる向上を図る。中長期的には、リアルとデジタルをシームレスにつなぐ次世代型店舗サービスを追求していく。銀行店舗を含めた各社の店舗ネットワークや顧客接点を相互に活かし、次世代生活インフラそのものの共創を目指す。

　ID・ポイント・サービスの相互連携については、セブン＆アイ・ホールディングスの共通会員基盤である「7iD」の「PayPay ID」への統合（共通の顧客基盤の構築）、セブン-イレブンでたまるポイント（ストアポイント）として「PayPayポイント／Vポイント」の導入、ソフトバンク通信サービス利用者、PayPay／LINEヤフーユーザー、三井住友カード会員などに向けた、これまでにない規模の販促・キャンペーン活動、PayPay・LINE・三井住友カードなどのミニアプリ展開を想定している。なお、これらの各施策の提供時期、提供条件、内容などの詳細は現時点では未定。決定次第、改めて発表する。
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外部リンク

三井住友カード＝https://www.smbc-card.com/ PayPay＝https://paypay.ne.jp/ ソフトバンク＝https://www.softbank.jp/ セブン-イレブン＝https://www.sej.co.jp/ セブン＆アイ・ホールディングス＝https://www.7andi.com/
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