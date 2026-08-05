2026.8.05 19:00スマホ・PC
バッファロー、安心と機能性を追求した「半固体モバイルバッテリー」を家電量販店で販売 9月上旬から
バッファローは、従来の液体電解質ではなく、安定性が高く発火リスクを構造的に抑制する「半固体電解質」を採用した「半固体モバイルバッテリー BMPBSA10000シリーズ」を、家電量販店などで9月上旬から順次販売する。写真ギャラリー
バッテリー容量は1万mAh、最大出力は30W（USB Power Delivery 3.0対応）。スマートフォンを優先して順次充電する「パススルー機能」に対応し、バッテリー残量を確認できるLEDモニターも搭載する。サイズは幅74mm×高さ15.2mm×奥行約116mm、重さは約210g。
カラーは、メタリックブラック／シルキーホワイトの2色。価格はオープン。
安定性の高い「半固体」電解質を採用 一般販売開始「大切な家族・子どもにも安心して持たせられるモバイルバッテリー」の実現を目指し、日々の使用において発火リスクを抑える技術である「半固体電解質」に加え、万一の異常時にも被害を抑える「フェイルセーフ」設計や断線に強い高耐久設計のType-Cケーブルを本体と一体化したデザインを採用し、独自の厳しい品質基準をクリアする安全性と利便性を両立した。
バッテリー容量は1万mAh、最大出力は30W（USB Power Delivery 3.0対応）。スマートフォンを優先して順次充電する「パススルー機能」に対応し、バッテリー残量を確認できるLEDモニターも搭載する。サイズは幅74mm×高さ15.2mm×奥行約116mm、重さは約210g。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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