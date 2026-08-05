2026.8.05 06:00スマホ・PC
Anker史上最も安心して使える「ネオ」なモバ充 一般販売が始まる
アンカー・ジャパンは7月30日から、ネオリチウムイオンバッテリー（NLB）を搭載した新たなモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（MagGo,Plus）」の一般販売をAmazon.co.jpや公式ストアで開始した。通常価格は1万1990円。数量限定で10％割引となっている。写真ギャラリー
新製品は、従来品よりも高い安全性を持つとされるNLB、すべてのバッテリーセルを一つずつ個別監視する進化したバッテリーマネジメントシステム、世界各国のさまざまな安全規格・認証に対応し、厳しい耐火試験をクリアした高難燃性素材を採用した、「Anker史上最高水準」の安全性を持つモバイルバッテリー。
このほかにも、発火の原因となる不純物を徹底的に除去し、内部部品の改善により経年使用時の劣化を防止するなど、長期間の使用も可能な特徴を持っている。
さらに、バッテリーの状態はアプリから確認可能。検知した異常の記録と自動ロック機能、高サイクル時の充電制限電圧など、モバイルバッテリーとユーザーを守る機能も各種搭載する。
本体は、最大出力30W。Qi2規格に対応しマグネット式のワイヤレス充電なら最大15Wを発揮する。容量は10000mAhで、厚みは約15mm。機内持ち込みも可能だ。
なお、カラーはブラックのみの展開だが、秋ごろにはホワイトも追加となる。
高い品質で安全性を高めたモバイルバッテリー
新製品は、従来品よりも高い安全性を持つとされるNLB、すべてのバッテリーセルを一つずつ個別監視する進化したバッテリーマネジメントシステム、世界各国のさまざまな安全規格・認証に対応し、厳しい耐火試験をクリアした高難燃性素材を採用した、「Anker史上最高水準」の安全性を持つモバイルバッテリー。
このほかにも、発火の原因となる不純物を徹底的に除去し、内部部品の改善により経年使用時の劣化を防止するなど、長期間の使用も可能な特徴を持っている。
さらに、バッテリーの状態はアプリから確認可能。検知した異常の記録と自動ロック機能、高サイクル時の充電制限電圧など、モバイルバッテリーとユーザーを守る機能も各種搭載する。
本体は、最大出力30W。Qi2規格に対応しマグネット式のワイヤレス充電なら最大15Wを発揮する。容量は10000mAhで、厚みは約15mm。機内持ち込みも可能だ。
なお、カラーはブラックのみの展開だが、秋ごろにはホワイトも追加となる。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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