2026.8.05 07:00

生活

ペンケースにも入る キングジム 目盛り表示のタイマーに“プチ”モデル登場

キングジム

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　キングジムは9月18日、時間を可視化できるビジュアルバータイマーシリーズから小型タイプの「ビジュアルバータイマープチ（VBT5）」を発売する。価格は1650円。

ビジュアルバータイマーシリーズに小型モデル登場

ペンケースにも入る 消音モードで静かな環境でも使える

　新製品は、大きな目盛り表示で、残り時間が一目でわかるタイマーシリーズの最新モデル。
 
残り時間が一目でわかるのが特徴

　これまでの使いやすさはそのままに、小型化を果たし、ペンケースにも入りやすいサイズ感となっている。カラーはレモンイエロー、ミントグリーン、マリンブルー、アイスホワイトの4色展開。夏にもピッタリのさわやかなカラーリングとなっている。
 
レモンイエロー
 
ミントグリーン
 
マリンブルー
 
アイスホワイト

　時間の計測は大きな目盛りで表示。計測が完了すると音で知らせるが、消音モードを使用すれば、LEDの点滅で計測完了を知らせる。図書館などの静かな環境でも使いやすい仕様となっている。
 
機能説明

　なお、本体にはストラップ穴も設けており、お気に入りのストラップやアイテムを取り付けることも可能だ。サイズは約90×25.5×25mm。単4形アルカリ電池×1本で動作し、電池寿命は約2年間（1日10秒×3回アラームで計算）となっている。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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ビジュアルバータイマープチ（VBT5）＝https://www.kingjim.co.jp/sp/visual-bar-timer/vbt5/
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