ペンケースにも入る キングジム 目盛り表示のタイマーに“プチ”モデル登場

ビジュアルバータイマーシリーズに小型モデル登場

ペンケースにも入る 消音モードで静かな環境でも使える

残り時間が一目でわかるのが特徴

レモンイエロー

ミントグリーン

マリンブルー

アイスホワイト

機能説明

キングジムは9月18日、時間を可視化できるビジュアルバータイマーシリーズから小型タイプの「ビジュアルバータイマープチ（VBT5）」を発売する。価格は1650円。新製品は、大きな目盛り表示で、残り時間が一目でわかるタイマーシリーズの最新モデル。これまでの使いやすさはそのままに、小型化を果たし、ペンケースにも入りやすいサイズ感となっている。カラーはレモンイエロー、ミントグリーン、マリンブルー、アイスホワイトの4色展開。夏にもピッタリのさわやかなカラーリングとなっている。時間の計測は大きな目盛りで表示。計測が完了すると音で知らせるが、消音モードを使用すれば、LEDの点滅で計測完了を知らせる。図書館などの静かな環境でも使いやすい仕様となっている。なお、本体にはストラップ穴も設けており、お気に入りのストラップやアイテムを取り付けることも可能だ。サイズは約90×25.5×25mm。単4形アルカリ電池×1本で動作し、電池寿命は約2年間（1日10秒×3回アラームで計算）となっている。