2026.8.04 08:00

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「断線」しにくい設計で安心 エレコムの有線イヤホンは装着感とマイク有無が選べる

ヘッドホン・イヤホン エレコム

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　エレコムは7月28日、3.5mmミニジャック対応の有線イヤホン「EHP-F14IA」「EHP-F15CA」「EHP-F16IM」「EHP-F17CM」の4シリーズを公式ストア、ビックカメラ.com、ヨドバシ.com、Amazon.co.jpなどで発売した。

エレコムからタイプを選べる有線イヤホンが登場

つないだらすぐに使える3.5mmミニジャック採用イヤホン

　新製品は、3.5mmミニジャックに対応した有線イヤホン。「EHP-F14IA」が耳への負担が少ないインナーイヤー型、「EHP-F16IM」がマイク付きのインナーイヤー型、「EHP-F15CA」が音漏れしにくいカナル型、「EHP-F17CM」がマイク付きのカナル型となっている。
 
EHP-F14IA
 
EHP-F16IM
 
EHP-F15CA
 
EHP-F17CM

　いずれも、充電やペアリングなどの設定は不要で、接続すればすぐに使えるシンプル仕様。インナーイヤー型が14.2mmダイナミックドライバー、カナル型が10mmダイナミックドライバーを採用しており、バランスの良い音質が特徴だ。カラーバリエーションも各4色を展開する。
 
接続すればすぐに使える

　また、ケーブルはいずれも断線しにくい「ケーブル強度向上設計」を採用。断線しにくいため、長期間使用しやすい。ケーブル長は1.2ｍだ。

　なお、マイク搭載モデルには着信応答／通話終了が可能なセンターボタンを備えたリモコンマイクを搭載。長押しするだけで、スマートフォンを取り出さずに音声アシスタントを呼び出すことも可能だ。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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ヘッドホン・イヤホン エレコム

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外部リンク

EHP-F14IABK＝https://www.elecom.co.jp/products/EHP-F14IABK.html EHP-F15CABK＝https://www.elecom.co.jp/products/EHP-F15CABK.html EHP-F16IMBK＝https://www.elecom.co.jp/products/EHP-F16IMBK.html EHP-F17CMBK＝https://www.elecom.co.jp/products/EHP-F17CMBK.html
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