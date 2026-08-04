3帯域に同時接続 挿すだけで高速Wi-Fiが使える！ MSIの無線LAN USBアダプター

Wi-Fi 7対応のアダプターがMSIから登場

Wi-Fi 7に対応していないデバイスでも差し込むだけで接続可能に

BE6500 WiFi 7 USB Adapter

可動式アンテナを搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは7月31日、Wi-Fi 7に対応したUSB接続タイプの無線LANアダプター「BE6500 WiFi 7 USB Adapter」を発売した。新製品は、Wi-Fi 7に対応したトライバンド無線LAN USBアダプターで、6GHz帯で最大2880Mbps、5GHz帯で最大2880Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの高速通信に対応する。Wi-Fi 7に対応していないノートPCやデスクトップPCのUSBポートに挿し込むだけで、Wi-Fi 7ルーターとの接続が可能。内蔵カードタイプのような増設作業が不要なので、手軽に高速なWi-Fi環境を構築できるのが魅力だ。本体には可動式アンテナを搭載、自由に設置できるクレードルを採用している。サイズは111×33×20mmで重量は48.2g。