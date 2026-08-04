2026.8.04 07:00スマホ・PC
3帯域に同時接続 挿すだけで高速Wi-Fiが使える！ MSIの無線LAN USBアダプター
エムエスアイコンピュータージャパンは7月31日、Wi-Fi 7に対応したUSB接続タイプの無線LANアダプター「BE6500 WiFi 7 USB Adapter」を発売した。写真ギャラリー
Wi-Fi 7に対応していないノートPCやデスクトップPCのUSBポートに挿し込むだけで、Wi-Fi 7ルーターとの接続が可能。内蔵カードタイプのような増設作業が不要なので、手軽に高速なWi-Fi環境を構築できるのが魅力だ。
本体には可動式アンテナを搭載、自由に設置できるクレードルを採用している。サイズは111×33×20mmで重量は48.2g。
Wi-Fi 7に対応していないデバイスでも差し込むだけで接続可能に新製品は、Wi-Fi 7に対応したトライバンド無線LAN USBアダプターで、6GHz帯で最大2880Mbps、5GHz帯で最大2880Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの高速通信に対応する。
Wi-Fi 7に対応していないノートPCやデスクトップPCのUSBポートに挿し込むだけで、Wi-Fi 7ルーターとの接続が可能。内蔵カードタイプのような増設作業が不要なので、手軽に高速なWi-Fi環境を構築できるのが魅力だ。
本体には可動式アンテナを搭載、自由に設置できるクレードルを採用している。サイズは111×33×20mmで重量は48.2g。
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