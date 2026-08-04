カセットプレーヤーみたい！ 液晶の表示も設定できるレトロなワイヤレススピーカー

スピーカー機能以外にもアンビエントサウンドが楽しめる

Divoom FlowToo

カセットプレーヤーをモチーフにしたデザイン

ディスプレー表示がカスタマイズ可能

パッケージイメージ

infinityは8月5日、ガジェットブランド「Divoom」から、新型Bluetoothスピーカー「FlowToo」をビックカメラ.com、ヨドバシ.com、Amazon.co.jpなどで発売する。新製品は、どこか懐かしさを感じさせるカセットプレーヤーをモチーフにしたデザインを採用したBluetoothスピーカー。コンパクトなボディに10W出力スピーカーを搭載。クリアで迫力のあるサウンドを実現する。ピクセルアートを採用した製品を取り扱うDivoomならではの機能として、液晶部分にはオリジナルのピクセルアートやアニメーションを表示可能。時計やイラスト、アニメーションなど、自分だけの仕様にカスタマイズできる。また、集中したいとき、リラックスしたいとき、就寝前など、シーンに合わせたアンビエントサウンドを多数収録。単に音楽を再生するだけでなく、さまざまなライフスタイルに寄り添う一台だ。なお、本体サイズは109×91×45mmで、重量は286g。便利なストラップを標準装備し、持ち運びも容易だ。