2026.7.31 18:00スマホ・PC
「KOJIMA PRODUCTIONS」とコラボしたワイヤレスCDプレーヤー「DEATH STRANDING 2 Model」
km5は、ゲームクリエイター小島秀夫氏が率いるゲームスタジオ「KOJIMA PRODUCTIONS」との公式コラボレーションモデルとなるBluetooth対応ワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disc Audio Cp1 DEATH STRANDING 2 Model」を8月1日11時から数量限定で発売する。価格は2万5300円。写真ギャラリー
本体は『DEATH STRANDING』シリーズで象徴的な意味を持つ「BBポッド」をモチーフにデザイン。このモデルだけの特別なカラーリングや、随所にアクセントとして付け加えられたコーションマークで、『DEATH STRANDING 2』の世界観を表現した。外装パッケージも今回のコラボのための特別なデザインに変更。さらに『DEATH STRANDING 2』の特徴的なシーンとモチーフを使用した限定デザインのポストカード2枚が付属する。
取り扱い店舗は「km5」公式サイトと、渋谷PARCOで開催中のコジマプロダクションの期間限定ポップアップストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」。なお、後日、「KOJIMA PRODUCTIONS STORE」でも販売を開始する予定。また、ポップアップストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」では展示も行う。
なお、ワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disc Audio Cp1」はスピーカーを内蔵しておらず、音楽再生時は、有線またはBluetoothで別売のスピーカーやヘッドホン・イヤホンなどと接続する必要がある。USB充電器や壁掛け用金具は付属しない。また、Bluetooth対応だが、スマートフォン／PCとは接続できない。
『DEATH STRANDING 2』の世界観を表現今回のコラボは、作品の中で音楽を象徴的に活用し、常に新しいゲーム体験を創造し続ける小島氏の姿勢に、CDならではの音楽体験を追求するkm5が共鳴する形で生まれた。
本体は『DEATH STRANDING』シリーズで象徴的な意味を持つ「BBポッド」をモチーフにデザイン。このモデルだけの特別なカラーリングや、随所にアクセントとして付け加えられたコーションマークで、『DEATH STRANDING 2』の世界観を表現した。外装パッケージも今回のコラボのための特別なデザインに変更。さらに『DEATH STRANDING 2』の特徴的なシーンとモチーフを使用した限定デザインのポストカード2枚が付属する。
取り扱い店舗は「km5」公式サイトと、渋谷PARCOで開催中のコジマプロダクションの期間限定ポップアップストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」。なお、後日、「KOJIMA PRODUCTIONS STORE」でも販売を開始する予定。また、ポップアップストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」では展示も行う。
なお、ワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disc Audio Cp1」はスピーカーを内蔵しておらず、音楽再生時は、有線またはBluetoothで別売のスピーカーやヘッドホン・イヤホンなどと接続する必要がある。USB充電器や壁掛け用金具は付属しない。また、Bluetooth対応だが、スマートフォン／PCとは接続できない。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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