スマホ背面が“身だしなみツール”に進化！ 4機能を1枚に集約したアクセサリー「MAGLETTE」

MAGLETTE

“ちゃんと使える鏡”を追求したスマホアクセサリー

“ちゃんと使える鏡”を追求

デュアルヒンジによる自在な可動

カラーは6色を用意

ディーフは、MagSafeとPixelSnapに対応した4-in-1アクセサリー「MAGLETTE（マグレット）」を応援購入サービス「Makuake」で先行販売を7月29日に開始している。スマートフォン（スマホ）の背面に装着できるアクセサリーで、大型ステンレスミラーに加えて、カードポケット、スタンド、フィンガーグリップの機能も兼ね備えている。応援購入価格は3750円から。キャッシュレス化が進み、バッグが小さくなり、持ち物が少なくなった一方で、外出先で身だしなみを確認したい場面がある。ディーフは、多機能スマホアクセサリーの多くが「鏡の使いやすさ」を犠牲にしている点に着目。スマホの背面に取り付けるだけで、「鏡」「カードケース」「スタンド」「グリップ」の4役をこなすレザーアクセサリーとしてMAGLETTEを製品化した。目玉機能が大型ステンレスミラー。小型の樹脂ミラーとは異なり、顔全体をしっかり確認できるサイズ感を実現した。歪みが少なく反射品質も高いため、メイク直しや身だしなみチェックなど、日常使いに十分対応するという。ステンレス製のため割れにくく、持ち運び時の安心感も高い。鏡以外の機能では、交通系ICカードやクレジットカードなどを収納できるカードポケットを備え、財布代わりとしても活躍。さらに、スタンド機能によって快適に動画視聴やビデオ通話ができるほか、フィンガーグリップとして使用すれば片手操作時の安定感も向上する。特にスタンド機能では、ヒンジを組み合わせたデュアルヒンジ構造を採用。一般的なMagSafeスタンドにない柔軟な可動域を実現している。縦置きや横置きはもちろん、高さや角度を調整できるため、さまざまなシーンに対応する。カラーは6色をラインアップ。「ダスティピンク＆ソフトグレー」「アイボリー＆アイスブルー」「タン＆アイボリー」「ストーングレー＆ブラック」「セージグリーン＆ミントブルー」「カーボンブラック＆レッド」を用意し、男女を問わず使いやすいデザインに仕上げている。MAGLETTEは、MagSafe対応iPhoneユーザーだけでなくPixelSnap対応端末ユーザーも利用できる。スマホアクセサリーに“身だしなみ確認”という新たな価値を加えた製品として、注目を集めそうだ。