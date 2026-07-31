時短・ヘルシー・大容量を実現！ レコルト「エアーオーブン4L」で毎日のおかず作りがもっとラクに

エアーオーブン4L

ワンタッチで調理できる6種類のプリセットモードを搭載

ヒーターとファンが熱風をつくり出す

大きなタッチパネル

余分な油は使わず、からあげもカラッと

ライト付きウィンドウ

ウィナーズが展開する「recolte（レコルト）」で、「エアーオーブン4L」が8月27日に発売となる。7月27日に予約を開始した。「毎日のおうちごはんの真ん中に。」をコンセプトに、日本の食卓になじむ1人暮らしからファミリーまで使いやすい、4Lの大容量サイズが仲間入りする。カラーは、ナチュラルブラックとクリームホワイトの2色を用意。価格は1万6500円。「エアーオーブン」は、本体内部のヒーターと大型のファンで高温の熱風を庫内全体に循環させることで、食材をまんべんなく包み込むようにして加熱する。食材がもつ水分や油分を生かし、余分な油を使わず、外は香ばしく中はジューシーな仕上がりに。面倒な揚げ油の準備や後片付け、油の処理やにおい移りの負担がなく、火を使わないため夏場の調理や忙しい日にも活躍する。大きなタッチパネルから調理メニューボタンを選ぶだけ。毎日の調理で特によく使われるメニューの6種類の調理モードを搭載した。「Air Oven」は、温度・時間を自由に設定できるマニュアルモード。「からあげ」は、手作り・冷凍どちらのからあげもおいしく仕上げる。「ポテト」は、手作り・冷凍フライドポテトに対応。「温め直し」は、お惣菜の揚げ物のサクッとした食感が復活する。「焼き魚」は、切り身魚を香ばしくふっくら焼き上げる。「冷凍食品」は、解凍から焼き上げまでを考慮した調理モードとなっている。「からあげは何℃で何分？」「お魚は温度設定が難しい」といった迷いを減らせるよう、Air Oven以外の5モードにおすすめの温度・時間があらかじめ設定されている。メニューを選ぶだけで調理を開始。毎日のおかず作りをスムーズにサポートする。特に、焼き魚、温め直し、冷凍食品といった家庭で使用頻度の高いメニューを搭載することで、ノンフライ調理専用ではなく、日常的に使える、“おかず家電”として幅広いシーンで活用できる。また、予熱が不要なのも大きなポイント。待ち時間なくすぐに調理をスタートできるだけでなく、熱くなったバスケットに食材を入れる必要がない。より手軽で安心して毎日の調理に使うことができる。高温調理中でも食材を取り出すことなく焼き加減を確認できる、ライト付きウィンドウを採用。「焼きすぎてしまわないか」「仕上がりが見えない」といった不安を解消する。バスケットを開けることなく様子を確認できるため、庫内の温度を保ったまま調理を続けられる。料理ができあがっていく様子を眺められる“ライブ感”も、毎日の料理を楽しくする。バスケットと内アミは丸洗いOK。食器洗い乾燥機にも対応しているので、お手入れも簡単。毎日清潔に使える。約4Lの大容量バスケットは、鮭なら約4切れ、鶏肉なら約2枚、からあげなら約12個を一度に調理できるサイズ。温度設定は、80～200℃の5℃刻み、タイマーは1分刻みで90分まで設定可能。家族分のおかずはもちろん、作り置きやホームパーティーの一品にも。忙しい朝のお弁当づくりや、仕事終わりの夕食準備など、時間に追われる日々の食事づくりを効率よくアシストする。付属のレシピブックには、毎日の食卓ですぐに活用できる35レシピを掲載した。冷凍食材を活用したものや、焼き魚や照り焼きなどの定番和食まで、ノンフライ調理だけにとどまらない幅広いメニューを収録。「今日は何を作ろう？」という日々の献立づくりにも活用できる。さらに、同製品のプリセットメニューを活用したレシピも多数掲載しているため、初めて「エアーオーブン」を使う人でも迷うことなく調理を楽しめる。購入したその日から、毎日の料理のレパートリーが広がる。