「Bistro アシスタント」で料理のストレスさようなら、パナソニック独自のAI料理パートナーが伴走してくれるから安心

Bistro アシスタント

料理のストレスが減らない三つの原因

スマートライフ事業部

調理機器事業本部の平田順士副本部長

「料理」は負担に感じる家事のトップ

複雑な意思決定、名もなき家事が多い

学ぶ・試す機会の減少

自信と成長実感の枯渇

パナソニックは「スチームオーブンレンジ ビストロ」で6月17日から、生成AIを活用した対話型のAI料理パートナー「Bistro アシスタント」の提供を開始した。2025年4月のサービス開始から新たに無料プランを追加。要望が多かった自動調理鍋「オートクッカー」とも連携した。ユーザーがLINEに投稿すると、レシピの提案やアドバイスを受けながら、料理をサポートしてくれる。家事の中でも負担が大きいと感じる料理を、楽しく、モチベーションが上がる体験に変えてくれる。パナソニックのスマートライフ事業部 調理機器事業本部の平田順士副本部長は、「ビストロの20年の節目に、新たな価値を提案していく。単に便利な機能を増やすのではなく、料理と向き合う時間そのものの価値を変えていく」と語る。従来の調理家電は、家事の負担を減らす、調理の時間を短縮する、手間を省くなどにフォーカスして開発してきた。平田副本部長は「今求められているのはその先」とし、「料理を通じて自分らしさを感じたり、家族とつながる時間をつくることが重要ではないかと考える。心が満たされる意味的価値を創出していく」と話す。共働き世帯が増え、ミールキットや冷凍弁当など便利なサービスも急増している。それにも関わらず、料理が家事の中で最も負担に感じるものになっている。なぜ料理の負担は減らないのか――。分解すると、三つの原因があるという。まずは、複雑な意思決定。日々の献立に悩んだり、家族の好み、栄養、食材の在庫、時間など、“名もなき家事”として考えなければならないことが多すぎる。手間ではなく、考えることへの「認知負荷」を引き起こしている。二つ目が、学ぶ・試す機会の減少。核家族化が進み、中食・外食の増加などにより、料理を学ぶ機会が減っている。安心して料理を試せる環境が減ることで、失敗したくないから新しい料理にチャレンジしなくなる。その結果、レパートリーが少なくなり、マンネリ化する。自分のつくる料理に飽きてしまうのだ。三つ目が、自信と成長実感の枯渇だ。料理をつくっても褒めてもらうことがなく、孤立を感じてしまったり、SNSの普及により他人と比較するケースも増えている。どうしてこんなに上手に作れるのか、自分には時間がなくて無理など、「自分はできていない」という負の感情にとらわれてしまう。「結果的に、料理はやりがいのあるものではなく、孤独な作業になっているのではないか」と分析する。こうした料理のさまざまな悩みを減らすために開発したのが、生成AIを活用したBistro アシスタントだ。

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