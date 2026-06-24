iPhoneとAirPodsを同時急速充電、コンパクトで高級感あるデザインの2 in 1ワイヤレス充電スタンド

HiRise 2 Deluxe

まとめて充電 配線もスッキリ

2台を同時に充電できる

省スペース設計

スタンバイモード対応

Qi2ワイヤレス充電機能搭載

国際規格電源プラグアダプターが付属

フォーカルポイントは、米Twelve Southの日本国内代理店としてiPhoneとAirPodsを同時に充電できる2 in 1ワイヤレス充電スタンド「Twelve South HiRise 2 Deluxe」を発売した。コンパクトながら高級感あるデザインと利便性を兼ね備えている。価格は1万2800円。カラーはブラック、ホワイト、グレイシャルブルーの3色を用意している。HiRise 2 Deluxeは、アップルのMagSafeに対応したQi2充電器を搭載したワイヤレス充電スタンド。iPhoneとAirPodsを同時に充電できるのが特徴だ。電源コードは1本のみで済み、デスクやベッドサイドの配線をシンプルに保つことができる。複数デバイスを持つユーザーにとっては、省スペース化と利便性の両方を実現する。アルミニウム製の支柱とヴィーガンレザーを組み合わせた上質な仕上がりのデザイン。ミニマルな構造で、どんな部屋にも自然に溶け込む。iPhone 17 Pro Maxよりも小さいコンパクト設計。ナイトスタンドやデスクでもスペースを取らずに設置できる。スタンドは、FaceTimeや通知確認をしやすい角度に調整が可能。iPhoneを横向きに設置すれば、スタンバイモードにも対応。時計や情報表示として使え、ベッドサイドデバイスとしても活躍する。Qi2ワイヤレス充電に対応しており、Qi2対応機器の充電にも利用できる。充電性能は、MagSafe側で最大15W、もう1台側は最大5Wに対応。日常使用に十分なスピードを確保している。35W電源アダプターとUSB-Cケーブルが付属し、購入後すぐに使用が可能。海外用プラグ（Oタイプ、BFタイプ）も同梱され、旅行や出張でも使える。HiRise 2 Deluxeは、充電の手間を減らしながら空間も美しく整える1台。機能性とデザイン性を両立し、日常のデジタル環境をちょっと引き上げてくれそうだ。