ドイツ発のフラッシュライトが日本上陸、プロも唸るアウトドア・防災の新定番「ZB-ツヴァイブリューダー」

フラッグシップモデルの「ZB6T」

注目モデル「ZB6T」はコンパクトなのにプロ仕様

使用イメージ

AFT使用イメージ

パッケージ内容

さまざまなシーンで活用できる

ツヴァイブリューダージャパンは、ドイツ発のフラッシュライトブランド「ZB-ツヴァイブリューダー」を2026年初夏から日本市場に本格参入する。長年にわたって培われた光学技術と堅牢な設計を融合したZB-ツヴァイブリューダーは、アウトドアからプロ用途まで対応する。ZB-ツヴァイブリューダーは、LEDフラッシュライト業界で実績を持つライナー・オポルカ氏と息子のトビアス・シュレーダー氏が立ち上げたもの。20年以上にわたるポータブル照明の開発ノウハウをベースに、高性能で実用性の高い製品を提供している。ブランド名の「ZB（Zweibruder）」はドイツ語で「兄弟」を意味し、親子による技術と思想の継承が特徴だ。日本で中心となる製品はフラッグシップモデルの「ZB6T」。コンパクトなボディーながら、マルチオプティック・テクノロジー（MOT）、QFオプティックによる均一な配光、オートフォーカス・テクノロジー（AFT）、熱制御を行うヒートプロテクション・システム（HPS）などの技術を搭載している。高効率な照射性能と安全性を両立。リチウム電池を採用した充電式で、日常使いからアウトドア、作業現場まで幅広く対応する。ZBシリーズは、ドイツ設計による高い耐久性、直感的な操作性、均一でムラの少ない光、自社工場による安定品質といった点が特徴。初心者からプロユーザーまで使いやすく、日本市場ではキャンプや登山、釣りなどのアウトドア用途に加え、工事・メンテナンス・防災といったシーンでの活用も想定されている。販売は公式オンラインストアで開始される予定。すでに日本展開の準備が進んでいる。高性能ライトのニーズは高まっている。「品質・操作性・安全性」を同時に重視するドイツ流の設計思想は、日本市場でも一定の支持を集める可能性を秘めている。