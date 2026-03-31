スマホ・飲み物・お菓子が全て膝の上で！ 動きたくない人の「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」

怠惰なあなたの膝上テーブルクッション

膝に乗せるだけで「定位置」が完成

ベッドやソファで全てが完結

しっかり太ももにフィット

タブレット端末用ストッパーも搭載

飲み物を二つ置ける

ソファなど場所を問わず使用が可能

ソファやベッドの上で「もう立ち上がりたくない……」と思ったことはないだろうか。そんな究極の怠惰時間を叶えてくれる新アイテム「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」が、サンコーから発売となった。価格は5480円。怠惰を徹底的に快適へと昇華させた製品だ。怠惰なあなたの膝上テーブルクッションは、膝の上に置くだけで自分専用の完結エリアが完成。MagSafe対応の角度調整マグネットスマホスタンド、タブレット端末用ストッパー、ドリンクホルダー、小物スペースを搭載し、ベッドやソファで全てが完結する。低反発クッションがしっかり太ももにフィットし、安定感も抜群。映画鑑賞、ネットサーフィン、SNSチェックなど、手を伸ばすことすら面倒という瞬間に適している。スマホを立て掛ける角度調整式スタンドはMagSafeに対応しているため、吸着したまま角度調整が可能。タブレット端末用ストッパーも搭載しているため、YouTube視聴や電子書籍、作業用サブモニターとしても活躍する。飲み物を二つ置けるダブルホルダー仕様で、片方はお菓子や小物入れとしても使用が可能。「飲み物を取りに立つ」という行為すら排除することで、“だら活”の質を向上させる。膝上だけでなく、ソファや座椅子、車内など、場所を問わず使用が可能。ソファでゴロゴロするのが好きな人から、後部座席で映画を見たい人まで幅広く活用できる。「動きたくない」を叶えるために最適化された、怠惰なあなたの膝上テーブルクッションはスマホも飲み物もお菓子も全て手を伸ばさずに楽しめる環境を提供してくれる。