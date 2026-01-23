三色ケーブルをHDMIに変換！ モニターやテレビでレトロゲームが遊べるアダプター サンコーから登場

レトロゲームが遊びやすくなるアダプター

レトロゲーム機やビデオデッキなどが最新機器で使える！

コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ

つなぐだけでHDMIに変換

USB給電式

レトロゲーム機、ビデオデッキなどに使える

サンコーは1月21日、レトロゲーム機を最新のテレビにつないで遊べるようになる「コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ」を、公式オンラインストアなどで発売した。価格は5980円。新製品は、レトロゲーム機やビデオデッキなどのコンポジット信号（赤・白・黄）を、HDMI信号に変換して出力できる映像変換アダプタ。最新のテレビにはアナログ端子が設けられていないことが多いが、これがあれば、懐かしの映像機器が使用可能になる。電源はUSB給電式（5V／2.0A）で、出力解像度は1080p／720pに対応する。ドライバーのインストールが不要、つなぐだけで使えるので簡単だ。重量は約30g。幅68mmのコンパクト設計で、テレビ裏の配線もスッキリまとまり、邪魔にならない。