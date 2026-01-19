Google TV OS内蔵でBluetoothスピーカーにもなる 寝室に最適なBenQの天井モバイルプロジェクター「GV32」

GVシリーズ初のバッテリー非搭載モデル

ベンキュージャパンは1月27日に、天井モバイルプロジェクターGVシリーズから初となるバッテリー非搭載モデル「GV32」を発売する。予約受付中で、公式オンラインストア価格は8万9800円。26日までに会員登録した人には20％オフクーポンを配布している。新製品は、寝室での使用に最適な天井モバイルプロジェクター。付属の台座に置いて上下にスライドするだけで、壁やロフト、傾斜のある天井にも好みの角度で投影できる。オートフォーカスや自動縦横台形修正、回転補正、自動障害物回避機能も搭載しており、簡単にセッティングできる。サイズは130×211.2×191.4mmで、重量は約1.6kg。バッテリーは内蔵しておらず、USB Type-C給電に対応。PCやモバイルバッテリーからの給電ができ、さまざまな場所で使用が可能だ。起動が早く、低発熱で長寿命な高輝度LED光源を使用し、輝度は500ANSIルーメン。解像度はフルHD（1920×1080）となっている。4W×2+10Wウーファーの内蔵は、臨場感あふれるサウンドになっており、スマホと接続すればBluetoothスピーカーとしても使用できる。このほか、Google TV OSを内蔵。Netflix、YouTube、Disney+などの認定アプリをシームレスに利用可能だ。