ノジマ店内の「VAIO Shop in Shop」で、VAIOのカスタマイズモデルを販売

VAIO Shop in Shop

「VAIOマイスター」が最適な一台を提案

VAIOマイスターが対応

VAIOとノジマは8月3日から、ノジマ店舗内の「VAIO Shop in Shop」で個人向けPCの本体カラーやメモリー、ストレージなどを選択できるカスタマイズモデルの取り扱いを開始した。店頭でデザインや質感を確認しながら、用途や好みに合わせた構成を選択し、その場で注文できる。ノジマの店舗で対象となるのは、新宿タカシマヤタイムズスクエア店、小田急町田店、相模原本店、テラスモール湘南店、レイクタウン店、エミテラス所沢店、長泉店の全7店舗。VAIO Shop in Shopは、ノジマ店舗内に設けられたVAIO専用の体験・提案コーナー。VAIO PCやアクセサリーを実際に手に取りながらMicrosoft 365 AI機能やVAIOの独自技術を体感できる。また、VAIOの製品知識に加え、所定の試験や販売実績などの条件を満たした販売員「VAIOマイスター」が、顧客の要望をヒアリングしながら最適な製品や活用方法を提案する。VAIOマイスターのバッジが目印だ。従来、ノジマ店舗では、VAIOの個人向け標準仕様モデルを中心に販売していた。今回はVAIOストア（ECサイト）と同様に、店頭でもカスタマイズモデルを注文できるようになった。PC本体のほか、マウスやソフトインナーケースなどのアクセサリーを実際に比較し、使用感や組み合わせを試して検討できる。仕様を選ぶ過程そのものを楽しみながら、自分に合った一台に出会う購入体験を提供する。