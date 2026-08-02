2026.8.02 10:00

スマホ・PC

USB-C有線で「ノイキャン・外音取り込み」が使える AVIOT コスパ重視のイヤホンを発売へ

ヘッドホン・イヤホン

SHARE ON

　プレシードジャパンは9月上旬、同社の展開する「AVIOT」ブランドから、ハイレゾ再生とアクティブノイズキャンセリングに対応したUSB Type-C接続の有線イヤホン「CE-V1」と、ハイレゾ再生対応のエントリーモデル「CE-G1」を発売する。価格は「CE-V1」が5980円、「CE-G1」が3300円。公式ストアやAmazon.co.jpで予約受付中。

AVIOTからUSB Type-C有線イヤホン2モデル登場

ノイキャン付きと非搭載 選べる2モデルで展開

　CE-V1は、有線ながらアクティブノイズキャンセリングや外音取込モードを搭載したUSB Type-C接続の有線イヤホン。カラーは、ブラック、ネイビー、ホワイトの3色展開だ。
 
CE-V1
 
カラーは3色

　USB Type-C接続モデル用に新規開発した12mmダイナミック型ドライバーを搭載し、フラットな聴きやすさを重視しながら、低域にはほどよい厚みを持たせたサウンドを実現。日本の音楽文化を愛する人々が、最も心地よく感じるサウンドを目指したという。24bit/96kHzのハイレゾ音源の再生にも対応している。

　ノイキャンは、AVIOT独自のアルゴリズムを採用。広帯域にわたりノイズを低減させるため、電車や車の走行音、街中の雑踏、人の話し声などの気になる騒音を大幅に抑えられる。

　さらに、ハウジングには、切削加工により形成されたアルミニウム筐体を採用し、軽量ながら、高い剛性と優れた音響性能を両立させている。
 
アルミニウム筐体を採用

　このほか、IPX4相当の生活防水、話し声と周囲のノイズを判別・除去するAI技術を活用した通話用マイク、装着安定性を高めるコードクリップ、マイク付きリモコンを設けている。
 
便利なコードクリップ
 
マイク付きリモコン

　なお、エントリーモデルのCE-G1は、CE-V1のアクティブノイズキャンセリング機能、外音取込機能を非搭載としたバージョン。ブラックのみの展開となる。
 
CE-G1
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

ヘッドホン・イヤホン

SHARE ON

注目の記事

全国で酷暑日発生中！ 猛暑対策の最新グッズ展で“ヤバい夏”を乗り切るアイテムを発掘してきた ワイヤレススピーカー最新市場をアナリストが解説 一番売れた製品は？トレンドはスマホで気軽に使えるポータブルタイプ Philipsの新作イヤホンが安い！ ハイレゾ対応で1980円 ワイヤレスで2980円 カラバリ豊富なモデルも 手持ちの画像や動画を表示 缶バッジ感覚で使えるデジタルバッジが推し活に使えそう！ 鮮やかなカラーリングに注目 モトローラの「moto g37」 FeliCa対応など日常でも使いやすい

外部リンク

CE-V1＝https://aviot.jp/product/ce-v1/ CE-G1＝https://aviot.jp/product/ce-g1/
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア