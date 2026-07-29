鮮やかなカラーリングに注目 モトローラの「moto g37」 FeliCa対応など日常でも使いやすい

PANTONEとコラボした「moto g37」シリーズ

強化ガラスや急速充電など ほしい機能も搭載

「moto g37」シリーズ 各色で異なる素材や仕上げになっている

防滴・防塵で万が一の時でも安心だ

おサイフケータイにも対応

モトローラ・モビリティ・ジャパンは7月31日、Androidスマートフォン「moto g37」シリーズを発売する。カラーはPANTONEとコラボした全4色を展開。販売チャネルは、MVNO事業者各社、全国主要家電量販店、モトローラ公式オンラインストア「MOTO STORE」、Amazon、国内オンラインショップなど。公式ストア価格は3万8800円。新製品は、PANTONEコラボによるカラーリングを主役に据えた一台。各色で、異なる素材・仕上げ加工を採用しているのが特徴だ。カラーは、インペネトラブルグレイ、ノーティカルブルー、カプリシアン、フューシャレッドをラインアップする。性能面では、SoCにMediaTek Dimensity 6300を採用。メインメモリーが4GB、ストレージが128GBで、microSDによる拡張にも対応する（1TBまで）。さらに、最大リフレッシュレート120Hzの約6.7インチディスプレー、Dolby Atmos 対応ステレオスピーカー、一日中使える5200mAhバッテリー、IP64相当の防滴・防塵性能などを採用。おサイフケータイ（FeliCa）にも対応し、デイリーユースでも過不足ない構成だ。カメラ撮影時には、ポートレートモードによる自然な補正が可能で、日常を美しく記録できる。カメラシステムには、約5000万画素のメインカメラと、約800万画素の超広角カメラを採用する。このほか、20W TurboPower充電にも対応し、画面には、落下やキズに強いCorning Gorilla Glass 7iを搭載する。