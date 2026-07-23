2026.7.23 19:00

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Samsung、折りたたみスマホ「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra／Fold8／Flip8」発表　4キャリアが取り扱い

SAMSUNG Android

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　サムスン電子ジャパンは、スマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra／Fold8／Flip8」を8月7日に発売する。

Samsung Galaxy Z
Fold8 Ultra／Fold8／Flip8

新技術「Flex Titanium」採用　選べる3機種をラインアップ

　7世代にわたる折りたたみ開発で培った技術革新とユーザーインサイトを基盤に開発した新しいSamsung Galaxy Zシリーズは、それぞれに最適化したGalaxy AIを搭載し、あらゆる操作をシームレスにつなげる。Fold8／Fold8 Ultraでは大画面を活かした快適なマルチタスク体験を実現。Flip8ではAI機能が最適化されたカバー画面により、必要な情報やショートカットへ簡単にアクセスできる。

　Samsung Galaxy Z Fold8は、重量はわずか201gと軽く、Samsung Galaxy Z Foldシリーズ史上最軽量を実現した。また、耐久性の向上と折り目の目立ちにくさを実現した新しいフォームファクター「Flex Titanium」を採用し、耐久性を損なうことなくさらなる薄型化を図った。折りたたんだ状態では、10：16のカバー画面がメッセージやSNSの更新、ブラウジングやショート動画など日常的によく使う場面に自然に馴染む。開いた状態では、4：3のメインディスプレーでゲームや映画などのコンテンツにより没入できる。
Samsung Galaxy Z Flip8

　Samsung Galaxy Z Fold8 Ultraは、大画面Ultraシリーズの性能と折りたたみスタイルを統合した。スリムな折りたたみ型ながら約2億画素のメインカメラシステムや5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、プロフェッショナルのニーズに応える。Samsung Galaxy Z Flip8は重さ180g、厚さ8.1mmとシリーズ史上最もスリムなデザインで、自分らしいスタイルの表現と、外出先でもすばやく快適に操作できる使いやすさを両立した。
 
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

　3機種はそれぞれ異なるニーズに対応しており、Fold8 Ultraは生産性向上やクリエイティブ用途、Fold8はコンテンツ視聴や没入体験、Flip8は携帯性やデザイン性を重視する層に向いている。
 
Samsung Galaxy Z Flip8


　Galaxy Zシリーズは、各キャリアが販売するキャリア版に加え、SIMフリーモデル（オープンマーケット版）も発売する。カラーはFold8 Ultraがバイオレットシャドウ、クリーム、グラファイト、グリーンシャドウ（Samsung.com・直営店限定）、Fold8がラベンダー、グラファイト、クリーム、ピスタチオ（Samsung.com・直営店限定）、Flip8がピンク、グラファイト、クリーム、ミント（Samsung.com・直営店限定）。OSはAndroid 17で、「Smart Switch」を利用してiPhoneから簡単にデータ移行が行える。

　国内ではNTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンク、楽天モバイルが取り扱う。なお、キャリアごとに取り扱うカラーや価格が異なる。発売を記念して、予約購入で1万5000円相当の好きなポイントがもらえる「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 予約購入キャンペーン」を7月23日から8月7日まで実施する。
写真ギャラリー

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外部リンク

「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra」＝https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold8-ultra/ 「Samsung Galaxy Z Fold8」＝https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold8/ 「Samsung Galaxy Z Flip8」＝https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip8/
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