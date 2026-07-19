2026.7.19 18:00売れ筋速報
モトローラ「razr 60」が首位、26年上半期に売れた折りたたみスマートフォンTOP10
1位 motorola razr 60
motorola razr 60（Motorola Mobility）
2位 Motorola razr 50
Motorola razr 50（Motorola Mobility）
3位 Galaxy Z Flip7
SM-F766Q 256GB（SAMSUNG）
4位 motorola razr 60s(SoftBank)
motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）
5位 Galaxy Z Flip7(SoftBank)
Galaxy Z Flip7(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 motorola razr 60 ultra
motorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）
7位 Galaxy Z Fold7(SoftBank)
Galaxy Z Fold7(SoftBank)（SAMSUNG）
8位 Find N6 限定BOX
Find N6 ゲンテイBOX（OPPO）
9位 Galaxy Z Flip7 SC-55F
SC-55F（SAMSUNG）
10位 Galaxy Z Flip7
SM-F766Q 512GB（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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￥101,000
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Motorola(モトローラ) motorola razr 50｜12GB/512GB｜スプリッツオレンジ｜SIMフリースマホ 本体 端末｜折りたたみスマホ｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.9インチ｜有機EL｜FHD+｜IPX8防水防塵｜大容量バッテリー 4,200mAh｜PB230002JP
￥64,861
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Samsung Galaxy Z Flip7 256GB |ブルー シャドウ|Galaxy AI対応|SIMフリースマホ 本体 端末|FeliCa対応|6.9インチ|軽量188g|IP48防水防塵|フルHD+|バッテリー 4,300mAh|Android|SM-F766QDBASJP
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