モトローラ「razr 60」が首位、26年上半期に売れた折りたたみスマートフォンTOP10

motorola razr 60

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、折りたたみスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 motorola razr 60motorola razr 60（Motorola Mobility）2位 Motorola razr 50Motorola razr 50（Motorola Mobility）3位 Galaxy Z Flip7SM-F766Q 256GB（SAMSUNG）4位 motorola razr 60s(SoftBank)motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）5位 Galaxy Z Flip7(SoftBank)Galaxy Z Flip7(SoftBank)（SAMSUNG）6位 motorola razr 60 ultramotorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）7位 Galaxy Z Fold7(SoftBank)Galaxy Z Fold7(SoftBank)（SAMSUNG）8位 Find N6 限定BOXFind N6 ゲンテイBOX（OPPO）9位 Galaxy Z Flip7 SC-55FSC-55F（SAMSUNG）10位 Galaxy Z Flip7SM-F766Q 512GB（SAMSUNG）