免許不要で乗れる特定小型4輪「ELEGRAN」の最上位モデル

「ELEGRAN F-class PREMIUM」（左）と「ELEGRAN G-class PREMIUM」



跳ね上げ式のひじ掛けを搭載

乗車イメージ

ひじ掛けの跳ね上げイメージ

2基のバッテリー搭載で最大航続距離130kmを実現

ELEMOsは7月15日に、特定小型4輪のフラグシップ「ELEGRAN（エレグラン）」の新グレード「PREMIUM（プレミアム）」として、後部が開放的なフレーム構造で大きな荷物や形の不揃いな荷物も積みやすい「ELEGRAN F-class PREMIUM」（積載容量の目安は約80～284L。価格は61万8000円）、後部に鍵付きの密閉ボックス（容量約220L）を搭載して雨や汚れから荷物を守れる「ELEGRAN G-class PREMIUM」（65万8000円）の2車種を、公式ストアにて発売した。新グレード「PREMIUM」を追加「ELEGRAN F-class PREMIUM」「ELEGRAN G-class PREMIUM」ともに、跳ね上げ式のひじ掛けを左右に備えており、ひじ掛けを下ろせば腕を自然に預けられるため、信号待ちや長い直線では肩の力を抜いた姿勢で過ごせる。あわせて、背もたれと左右のひじ掛けによって、身体を3方向から支える構造なので、カーブや路面の起伏で身体が振られにくく、落ち着いた乗車姿勢を保ちやすい。ひじ掛けは跳ね上げられるので乗降の妨げにならず、快適さと利便性を両立した。さらに、バッテリー×2基を搭載することで最大航続距離130kmを実現しており、こまめに充電する必要がなく、通院や買い物から少し遠くへの外出まで、幅広い用途に対応する。そのほか、後輪500W（250W×2）のツインモーターによって勾配30％の坂道にも対応するとともに、坂道発進補助（HSA）、回生ブレーキ（RB）、13インチタイヤと油圧式ブレーキを標準で備えている。