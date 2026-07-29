2026.7.29 06:00

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手持ちの画像や動画を表示 缶バッジ感覚で使えるデジタルバッジが推し活に使えそう！

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　infinityは7月下旬に、「Divoom」ブランドからデジタルバッジ「Emodo」をビックカメラ、ヨドバシカメラなどで発売する。ビックカメラ、ヨドバシカメラでは予約販売を受け付けており、価格は7800円。カラーはブラック、ホワイトの2色展開。

専用アプリでコンテンツ転送　共有なども可能で楽しさ広がる

Emodo

　ピクセルアートディスプレーなどを販売してきたDivoom。今回の新製品は、缶バッジの表面がそのままディスプレーになったようなビジュアルのデジタルバッジだ。サイズは57×58×11mm。
 
背面にピンを取り付ければ缶バッジのように取り付け可能

　専用アプリ「Divoom App」と連携することで、スマートフォン内の写真や動画をワンタップで簡単に転送。お気に入りのコンテンツを缶バッジ感覚で身に着けることができる。なお、本体には7000枚以上の写真、または10秒動画を約300本保存可能だ。シーンや気分に合わせて、切り替えて楽しめる。
 
お気に入りの画像や動画に切り替えて楽しめる
 
卓上で使えば小型のディスプレーに

　ディスプレーは、写真や動画を色鮮やかに表示できる260万RGBカラーに対応。Bluetooth接続により、ユーザー同士で写真を簡単に共有でき、イベントや旅行、ライブ会場などで思い出をその場でシェアすることも可能だ。
写真ギャラリー
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外部リンク

infinity＝https://infnty.jp/
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