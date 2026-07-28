Victorから鹿島アントラーズのエンブレム入り完全ワイヤレスイヤホン発売、サポーターに楽しんでほしい

HA-NP1T-KB

耳をふさがないイヤーカフ型で快適なリスニング体験

エンブレム入り

“ながら聴き”に対応

JVCケンウッドは、Victorブランドのイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「HA-NP1T」をベースにした特別仕様モデル「HA-NP1T-KB」が、鹿島アントラーズのオフィシャルグッズとして採用されたと発表した。鹿島アントラーズ公式オンラインストアなどで7月31日に販売を開始する。価格は1万9800円。HA-NP1T-KBは、鹿島アントラーズの公式クラブエンブレムをイヤホン本体に加えて充電ケースやパッケージにもデザインした特別仕様モデル。クラブを愛するサポーターにとって、日常的にチームを感じられるアイテムとなっている。特徴は、耳を軽く挟んで装着するイヤーカフスタイルを採用していること。耳穴をふさがないため、周囲の音を聞きながら音楽やコンテンツを楽しめる“ながら聴き”に対応する。ランニングや散歩、家事、テレワークなど、周囲の状況を把握しながら使用したい場面で活躍しそうだ。高性能10mmドライバーユニットを搭載。クリアな高音質サウンドとパワフルな出力を実現した。小型・軽量の本体ながら最大24時間の長時間再生に対応している。また、防滴性能（IPX4相当）を備えており、突然の雨や汗をかくシーンでも安心して利用できる。2台の機器を同時接続できるマルチポイント機能を搭載。スマートフォンとPCを同時に接続できるため、仕事とプライベートの切り替えもスムーズだ。さらに、オンライン会議で役立つマイクミュート機能付きマイクや、動画・ゲーム視聴時の音ズレを抑える低遅延モードも搭載。専用アプリ「Victor Headphones」にも対応している。HA-NP1T-KBは、サポーターグッズとしての価値と日常使いできる機能性を兼ね備えた製品として、多くの鹿島アントラーズサポーターから注目を集めそうだ。