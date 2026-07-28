2026.7.28 15:00

スマホ・PC

デスク下にPCを浮かせて設置！ 耐荷重30kgの「クランプ式CPU吊り下げホルダー」

SHARE ON

　サンコーは、デスク下の空間を有効活用できる「クランプ式CPU吊り下げホルダー」を7月27日に発売した。穴あけ不要のクランプ固定方式を採用し、耐荷重30kgを実現。フルタワーからミニタワーまで、幅広く対応する省スペースアイテムだ。価格は1万2800円。

クランプ式CPU吊り下げホルダー

デスク下を有効活用できる

　クランプ式CPU吊り下げホルダーは、デスクの天板にクランプで固定し、PC本体をデスク下に吊り下げて収納できる。床置きが不要になるため、足元がすっきりと整理できるほか、デスク周辺の作業スペースを広げられる。
 
PC本体をデスク下に吊り下げて収納できる

　天板に穴を開ける必要がないため、賃貸オフィスや自宅のデスクでも気軽に導入できる。対応する天板の厚さは15～60mmとなっている。
 
デスクの天板にクランプで固定

　大きな特徴は、耐荷重30kgの頑丈なスチールフレームを採用している点。重いハイエンドゲーミングPCもしっかり支える。
 
耐荷重30kg

　PCケースの幅は、180～300mmまで無段階で調整が可能。高さは410～650mmまで7段階の調整に対応しており、フルタワーからミニタワーまでさまざまなサイズのPCを収納できる。
 
対応するPCサイズ

　ホルダーはデスクの内側だけでなく、外側にも設置できる2WAY設計。部屋のレイアウトやデスク環境に応じて柔軟に設置できる。PC本体を床から浮かせることで、デスク周りの掃除がしやすくなり、PC環境を清潔に保ちやすい。
 
空間に合わせて自由にレイアウト

　テレワークやゲーミング環境の充実に伴い、デスク周りの省スペース化を求めるユーザーは増えている。大型PCを床置きせずに収納できるクランプ式CPU吊り下げホルダーは、作業スペースの確保と掃除のしやすさを両立できる実用的なアイテムとして高い関心を集めそうだ。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

SHARE ON

注目の記事

ゲーミングモニター並みの滑らかさ 約1.4万円の目に優しい21.45インチモニター MSIから登場 3COINSからフォトプリンター、専用ペーパーも多数ラインアップ 特別価格の1万円引き！ 約714gでどこでももう1画面　「DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイ」発売 ひかり電話で外からイエデン、Androidでも使いたい――AIが全部教えてくれた［道越一郎のカットエッジ］ テレワークや出張の必需品になりそう、多彩なポケットを内外に備えたCOFOの新作ガジェットポーチ

外部リンク

クランプ式CPU吊り下げホルダー＝https://www.thanko.jp/view/item/000000004876
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア