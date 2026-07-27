2026.7.27 06:00売れてる分析
ワイヤレススピーカー最新市場をアナリストが解説 一番売れた製品は？トレンドはスマホで気軽に使えるポータブルタイプ
JBLがトップ3を独占 Anker、BOSEが続く結論から言うと、6月に売れたワイヤレススピーカーは、JBL（ハーマンインターナショナル）がトップ3を独占していた。
1位はラインアップの中で最も小型のGO4、次いで、その後継モデルのGO5が2位につけた。3位はGOシリーズより一回り大きい「FLIP7」だった。GO4は販売数量シェアも突出しており、型落ちのために価格が安価になっていることもトップ獲得の一因として考えられる。
第1位 ハーマンインターナショナル 「JBL GO4」
第2位 ハーマンインターナショナル 「JBL GO5」
第3位 ハーマンインターナショナル 「JBL FLIP7」
以降には、4位にAnkerの「Soundcore Select 4 Go」（A31X10_1）、5位にBOSEの「SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN」がランクインしていた。
【アナリストの視点】スマホで気軽に使えるのが人気の理由？では、今回の集計データをアナリストはどのように見ているのだろうか。BCN総研の大嶋敬太アナリストは製品の機能性に注目したという。
あらかじめ断っておくと、今回は、ポータブルスピーカーに限定せず、何らかの無線通信機能を備えたスピーカーを対象としてデータを抽出している。そんな中でも、据え置き用途のWi-Fi対応スピーカーよりも、スマートフォンなどと手軽に接続でき、持ち運びやすいモデルが支持を集めているのだ。
また、特に1～5位の製品はいずれも防水・防塵性能を備えている。この点について大嶋氏は「利用シーンの幅広さも重視されているのではないか」と分析している。
6月のメーカー販売数量シェアは？ その他がかなり多い
さて、6月の販売数量シェアも見ていこう。トップ3を独占したハーマンインターナショナルはトップの39.8％。次いでAnkerが11.3％。3位には8.0％のソニーがつけた。
こちらもハーマンが大部分を占める結果となったが、「その他」が40.9％に及んでいるのもポイントだ。
内訳を抜粋してみると、BOSEが7.3％、オーディオテクニカが5.2％、東芝ライフスタイルが2.6％など。この中でシェアが1％以上ある企業は10社にも及んでいる。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
-
JBL GO4 Bluetoothスピーカー USB C充電/IP67防塵防水/アプリ対応/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/スクワッド JBLGO4SQUAD
￥4,900
-
JBL GO5 Bluetoothスピーカー USB C充電/IP68防塵防水/ロスレス再生/アンビエントエッジライト/AirTouch/ステレオペアリング/小型/アプリ対応/Auracast対応/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/ブラック JBLGO5BLKJN
￥7,000
-
JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/ストラップ・カラビナ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/スウォッシュピンク / JBLFLIP7PINK
￥14,900
-
Anker Soundcore Select 4 Go (ブラック) 【コンパクトBluetoothスピーカー】
現在在庫切れです。
-
Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) ワイヤレス Bluetooth 小型 ポータブル スピーカー ハイファイオーディオ 最長12時間連続再生 防水・防塵 ブラック
￥18,000
あわせて読みたい
初心者でも楽しめる“音”の祭典「OTOTEN2026」 注目のイヤホンやサ...
日本オーディオ協会は6月19～21日、オーディオや音響機器を通じて多彩な音コンテンツを体感できる音の祭典「OTOTEN2026」を東京国際フォーラ...
5月に売れた完全ワイヤレスイヤホンをアナリストが分析 AirPods一...
全国の主要家電量販店・ネットショップから実売データを毎日集計しているPOSデータベース「BCNランキング」。6月7日に発表した5月の完全ワイ...
注目の記事
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10