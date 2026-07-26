2026.7.26 12:00売れ筋速報
シャープ「AQUOS 4K」が連続首位 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2026/7/26
「BCNランキング」2026年7月13日～19日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
4位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
5位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
6位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
7位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
4位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
5位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
6位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
7位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 REGZA
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 液晶テレビ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=169 有機ELテレビ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=170
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