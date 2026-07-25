2026.7.25 07:00おでかけ
登録した人しか開けられない 指紋認証付きの水筒に1000ml大容量モデル登場
ハスラックは7月22日、指紋認証ロック機能付きスマートボトル「c-mon」の大容量1000mlモデルを発売した。カラーはピュアホワイトとマットブラックの2色展開で、販売価格は7975円。写真ギャラリー
指紋は最大15個まで登録でき、管理者の指紋を2個設定可能。そのため、家族で管理しながら使うこともできる。大容量モデルには、持ち運びやすくするためのハンドルを設けている。
なお本体は、USB Type-Cケーブルによる充電式。1日あたり20回の開閉を想定した場合、一度の充電で約2～3カ月使用可能な計算だ。
水筒から一時的に目を離すことが多いという人は、選択肢の一つとして検討してみてもよいだろう。
いたずらや取り違えを防ぐ 飲み物のセキュリティーを提案新製品は、登録した本人の指紋でロックを解除できるスマートボトルの大容量モデル。「c-mon」は飲み物へのいたずらや取り違え、第三者による開閉を防ぎ、飲み物のセキュリティーを強化できるシリーズだ。
指紋は最大15個まで登録でき、管理者の指紋を2個設定可能。そのため、家族で管理しながら使うこともできる。大容量モデルには、持ち運びやすくするためのハンドルを設けている。
なお本体は、USB Type-Cケーブルによる充電式。1日あたり20回の開閉を想定した場合、一度の充電で約2～3カ月使用可能な計算だ。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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