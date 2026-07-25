2026.7.25 07:00

おでかけ

登録した人しか開けられない 指紋認証付きの水筒に1000ml大容量モデル登場

スマートデバイス

SHARE ON

　ハスラックは7月22日、指紋認証ロック機能付きスマートボトル「c-mon」の大容量1000mlモデルを発売した。カラーはピュアホワイトとマットブラックの2色展開で、販売価格は7975円。

指紋認証でセキュリティーを強化した水筒

いたずらや取り違えを防ぐ 飲み物のセキュリティーを提案

　新製品は、登録した本人の指紋でロックを解除できるスマートボトルの大容量モデル。「c-mon」は飲み物へのいたずらや取り違え、第三者による開閉を防ぎ、飲み物のセキュリティーを強化できるシリーズだ。
 
指紋センサー付き真空断熱ボトル c-mon 1000ml
（ピュアホワイト）
 
マットブラック

　指紋は最大15個まで登録でき、管理者の指紋を2個設定可能。そのため、家族で管理しながら使うこともできる。大容量モデルには、持ち運びやすくするためのハンドルを設けている。
 
最大15個まで指紋を登録可能
 
ハンドル付きで持ち運びしやすい

　なお本体は、USB Type-Cケーブルによる充電式。1日あたり20回の開閉を想定した場合、一度の充電で約2～3カ月使用可能な計算だ。

　水筒から一時的に目を離すことが多いという人は、選択肢の一つとして検討してみてもよいだろう。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

スマートデバイス

SHARE ON

注目の記事

「伝統」か「革新」か――扇子 VS ハンディファン 使って分かる意外な欠点とは？ 日常使いでも便利 キーエンスが作ったペルチェ素子搭載の空調ウェア 業界初の半固体電池採用 脳をだましてかゆい場所をかいたことにする 肌にやさしい新感覚デバイスが登場 iPod nanoの再来！？ 多機能をポケットサイズに収めたオーディオプレーヤー ティファール、パワフルスチームの衣類スチーマー「ピュアフォース」

外部リンク

c-mon公式サイト＝https://c-mon.jp
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア