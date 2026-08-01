2026.8.01 07:00

生活

簡単操作なのに時短でおいしい！ 象印のオーブンレンジ「EVERINO」に26Lモデル登場

オーブンレンジ 象印マホービン

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　象印マホービンは8月1日、26Lタイプのオーブンレンジ「EVERINO」（ES-GY26）を発売する。公式オンラインストア価格は7万6780円。

「EVERINO」に26Lタイプ登場

便利な機能をそのままに 調理の幅を広げる「とろ火煮込みコース」などを追加

ES-GY26

　新製品は、「あたためてもムラができてしまう」「なかなか機能を使いこなせない」といったオーブンレンジに対する日常的な不満を解決し“本当に使ってもらえるレンジ”を目指した「EVERINO」シリーズの26Lモデル。サイズは487×399×370mmで、庫内有効寸法は378×309×201mm。

　EVERINOは、あたためムラを抑えるために食材を庫内で浮かせて調理する「うきレジ」や、レンジからグリルへの自動切り換えをする「レジグリ」「サクレジ」など、おいしさと時短を両立する機能を多数搭載するのが特徴だ。

　このほか、「瞬速センシング 赤外線センサー」により、食材の温度を1秒ごとに検知。弁当やおかずを、おいしくあたためることができ、食材の半解凍や全解凍もうまく仕上げられる。

　これらの機能性はそのまままに、26Lモデルには新たな機能も追加している。
 
うきレジ

　うきレジ機能は、付属のボウルを角皿にセットするだけで、食材上部と底部の加熱ムラを抑えた全方位加熱を実現する機能。料理にしっかりと味が染み込み、時短でおいしく仕上げられる。

　このうきレジ機能に新たに、600W でひと煮立ちさせたあと、自動で出力を150W （とろ火）に切り換える「とろ火煮込みコース」、火を使わず、乾めん（パスタ、うどん、そば）をゆでられる「アイデアクッキング」機能、市販の冷凍野菜と常温の食材・調味料を付属のボウルに入れるだけで調理できる「凍ったままうきレジ」が追加されている。
 
簡単操作で味が染み込む
 
とろ火煮込みコースはスペアリブの甘辛煮など、
味を染み込ませたい料理におすすめ
 
凍ったままうきレジなら手間のかかる
豚汁や鮭のクリームシチューなどが時短でおいしく仕上げられる
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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オーブンレンジ 象印マホービン

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外部リンク

ES-GY26＝https://www.zojirushi.co.jp/syohin/microwave_oven/es-gy/
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