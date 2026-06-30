さらば、冷蔵庫のデッドストックたちよ…生成AIで「冷蔵庫の中身」をまるっと管理 献立づくりもAIにおまかせ

生成AIが献立づくりに役立つ！

「今日は何を作ろう問題」をAIに相談

食材を入力するだけで献立を提案

冷蔵庫の中身を伝えるだけで献立が完成

AIで冷蔵庫のデッドストックも使いきれる！

1週間分の買い物内容を相談しよう

チェックリストで買い物も迷わない！

「買い足し相談」で急な予定変更にもバッチリ対応

ダイエットや体調管理にも活用できる

スマホで話せる「冷蔵庫係」に相談を

ChatGPTやGeminiなどの生成AIサービス、便利だとは聞くけれど「実際、何に使えばいいの？」と思っている人もいるのではないでしょうか。そんな人におすすめしたいのが、AIを使って冷蔵庫の中身や献立を管理すること。食材をまとめ買いすると節約になりますが、1週間分のメニューを考えるのは意外と大変なものです。生成AIを活用すれば、毎日の献立づくりから買い物リストの作成、食材の使い切りまで、まとめてサポートしてくれるんです。今回は、冷蔵庫管理に生成AIを活用する方法をご紹介します（フリーライター・仙水ろっか）。毎日の料理で大変なのは、調理そのものより「何を作るかを考えること」でしょう。冷蔵庫の中身を管理しつつ、毎日のメニューを考えるというのは骨の折れる作業。家族に夕食のメニューを聞いて、「適当でいいよ」と言われた日には……というのは、古今東西のあるあるです。できれば買い物は週に1～2回で済ませたいし、食費も抑えたい。でも、家族の予定や気分によって食べたいものは変わります。そんな時に便利なのが生成AIです。「今週の夕食を5日分考えてほしい」と相談するだけでも、条件に合わせた献立を提案してくれます。毎日の献立をゼロから考える必要がなくなるだけでも、家事の負担はぐっと軽くなるはずです。まずやることは、「冷蔵庫の中身を丸ごとAIに渡してみる」。これだけで、生成AIが「冷蔵庫係」になってくれます。冷蔵庫の中身を書き出すのが面倒なら、直近で使い切りたい食材だけピックアップしても大丈夫です。今回は、例として「冷蔵庫に、鶏もも肉300g、塩鮭2切れ、卵5個、キャベツ半玉、玉ねぎ2個、にんじん1本、豆腐1丁があります。3人家族です。平日の夕食を3日分考えてください。なるべく食材を使い切りたいです」と尋ねてみました。結果は以下の通り。「3人家族・平日3日分なら、手間を抑えつつ食材をほぼ使い切る組み合わせがおすすめです」として、そのまま使えそうなメニューを提案してくれました。家族の人数や好き嫌い、アレルギーの有無や予算なども伝えれば、より自分に合った提案を受けられます。もちろん、アレルギーや食材の安全性などは最終的に自分でも確認が必要ですが、「何を作ろう」と悩む時間を減らすには十分役立つはずです。生成AIは、買い物前の相談相手としても活躍します。ご近所のスーパーマーケットのチラシをチェックし、お買い得な商品を選んで「今週は豚こま肉とキャベツが安い。他には何を買い足せばいい？」などと質問するだけで、献立案と必要な食材をまとめて提案してくれます。献立から逆算して必要な食材を決めることで、無駄な買い物も減らしやすくなります。特売品や旬の食材を活用したい時には、お買い物前に相談し「チェックリストを作って」とリクエストしておけば、買い忘れ防止にも役立ちます。「まとめて作れるカレーがいい」「水曜日はちょっと豪華にステーキがいい」など、食べたいメニューから逆算して食材を選んだり、「なるべく時間をかけず、30分以内で作れるメニューで」といった条件を伝えるのもおすすめです。1週間分の献立を決めたとしても、実際に生活していると予定通りにいかないこともあります。急な外食が入ったり、帰宅が遅くなったり、どうしても別のものが食べたくなったり。そんな時も、AIに相談してみてください。「明日は外食になったので、献立を調整して欲しい」「急にお刺身が食べたくなった！ 残っている材料で和風の副菜を作りたい」「今日は疲れたから、すぐにできるメニューに変更したい」などなど、ちょっとした予定変更や気まぐれにも対応してくれます。会話の流れを引き継げるのは、検索サービスにはない生成AIならではの強み。思いもよらない代替案や食材の活用法を提案してくれることもあります。なんでも相談できる生成AIだからこそ、ダイエットや体調管理にも活用しやすいのが強み。例えば、「健康診断が近いので、しばらくカロリーを控えたい」「体づくりをしたいから、高タンパクなメニューを増やしたい」「育ち盛りの子どもがいるのでしっかり食べられる献立にしたい」など、具体的な希望を伝えることで、目的に合ったメニューを提案してもらうことができます。提案されたメニューを実際に試したら、感想を伝えておくのもおすすめです。「生姜焼きが好評だったから、似たメニューも提案して」といった引き継ぎができますよ。食事制限や健康管理は継続が大切。無理のない範囲で相談しながら活用してみるのも良いでしょう。昨今は便利な献立アプリもたくさんありますが、生成AIの強みは「会話しながら調整できる」ことです。家族の好き嫌いを反映したり、急な予定変更に対応したりといったことが自然な会話の中で行えるため、毎週使ううちに、自分や家族の好みを踏まえた「いつもの相談相手」のような存在になってくれるはず！まずは週末の買い物前に、一度相談してみてはいかがでしょうか。※本稿の内容は掲載時点の生成AIサービスの仕様や機能に基づくものであり、掲載後のアップデートにより内容が変更されている可能性があります。