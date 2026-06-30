SNOOPY Playful PARK、今夏「イオンモール津田沼South」内にオープン

スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界が広がるインドアプレイグラウンド

「SNOOPY Playful PARK」のメインアート

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

イオンエンターテイメント初の新業態

「SNOOPY Playful PARK」のメインロゴ

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

イオンエンターテイメントとソニー・クリエイティブプロダクツは、今夏、ソニー・クリエイティブプロダクツが日本国内におけるエージェントを務める「PEANUTS（ピーナッツ）」との提携による、イオンエンターテイメント初の新業態となるインドアプレイグラウンド「SNOOPY Playful PARK（スヌーピープレイフルパーク）」を、「イオンモール津田沼South」（千葉県習志野市）の7階にオープンする。「SNOOPY Playful PARK」は、スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界が広がる施設で、プレイグラウンド、飲食、物販の3つのエリアで構成する。プレイグラウンド「Play GROUND」には、ボールプールやアスレチックといった、子どもたちが元気いっぱい遊べる設備をはじめ、なりきりショップ（ごっこ遊び）やフォトブースを設置。イベント広場ではワークショップなどを実施する。飲食エリア「SNOOPY Playful STAND」や物販エリア「SNOOPY Playful MARKET」では、オリジナルのメニューや「SNOOPY Playful PARK」ならではのアイテムなどを販売する。営業時間は9時～22時。施設面積は約900m2、飲食エリア58席。