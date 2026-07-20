Chromebook Plusはどこにでも連れていける、使って分かったワーケーションの相棒

Chromebook Plusがあれば

どこでもワーケーションフィールドです

フルーツ王国・山梨 八ヶ岳暮らしで季節の味を楽しむ

これが500円玉サイズのブルーベリー

大きくて甘くておいしいですよ

山梨のスモモ

撮影用に皿に盛りましたが普段は丸かじりです

七輪で焼くトウモロコシもおいしい！ ヤングコーンもおすすめ

Chromebook Plusが最高の仕事の相棒

長野県・鹿教湯温泉でワーケーション

謎の温泉むすめコラボ部屋を楽しみました

【デジタルギアを連れてワーケーションしよう！・18】初夏となり、いろんなフルーツが出回る季節となりました。八ヶ岳のある山梨県はフルーツ王国。この季節はいろんなフルーツを味わえます。さて、今回は旬のフルーツを紹介しつつ、「Chromebook Plus」を半年使って改めてレビューを紹介します。原稿執筆時の6月下旬が食べ頃なのはさくらんぼ。さくらんぼというと山形県というイメージですが、実は山梨県も名産地。生産量は全国3位なんですよ。続いて旬になるのがブルーベリー。北杜市には観光ブルーベリー農園がたくさんあって、ブルーベリー摘みの体験もできるんです。農園ではいろんな種類の食べ比べもできます。なんとなく「ブルーベリー」とひとまとめにしていますが、実はいろんな品種があるんですよ。味だけでなく大きさもさまざま。チャンドラーという品種はなんと500円玉サイズという巨大なブルーベリー。一口で食べきれない。かじりつくブルーベリーという珍しい体験もできます。僕のお気に入りは、北杜市にある「OTTO＊MONTEブルーベリーガーデン」というところ。摘みたてブルーベリーを乗せたオリジナルのタルトケーキも食べられます。味が濃い品種、ちょっと酸味がある品種。あれこれ乗せてみるのが楽しいです。ブルーベリーに続いて、桃の季節が始まります。山梨県の桃生産量は全国１位。フルーツ王国・山梨の代表選手ですね。高級フルーツ店でもよく見かけます。とはいえ、あんな値段ではとても手が出ません。道の駅や直売所に行けば、もうちょっとお手頃な桃も出回っています。少しサイズが小さかったり。場合によってはB級品がお得に出ることも。B級品でも味は変わりませんから。自分で食べるなら安いに越したことないですし。僕は積極的に直売所でB級品を選んでいます。完熟した桃もおいしいですが、実はそこまで熟す前、まだ少し硬さが残る桃もおいしいんですよ。ちょっとリンゴみたいな食感です。とはいえ、桃はちょっと高級品。直売所で探しても普段のデザートにはちょっとお高いものです。そこで僕がおすすめするのがスモモ。実は山梨で暮らすようになるまではあまり食べていませんでした。だって、何となく酸っぱいイメージがありますもんね。スモモっていうくらいですから。でも山梨のスモモはすごく甘くてジューシー。値段も手頃なので気軽に食べることができます。この季節の山梨に来るなら、桃だけでなくスモモもぜひ試してください。フルーツではないのですが、トウモロコシもおすすめです。「甘々娘」という品種が人気で、その名の通り、とっても甘いんです。なんと糖度は15前後。これってマンゴーや巨峰なみなんですよ。そんな甘いトウモロコシをおいしく食べるなら、皮ごと焼くのがおすすめです。皮があることで蒸し焼きになるので、焦げることもなく甘く焼けます。七輪で焼くとBBQ気分も盛り上がっていいですよ。そして特におすすめなのがヤングコーン。その名の通り、育つ前のトウモロコシです。よく缶詰でベビーコーンの水煮が売られていますが、あれとは違って見た目は完全にトウモロコシです。もともとは本命のトウモロコシを大きく育てるために途中で間引いたもの。でもこれが柔らかくておいしいのです。最近はむしろヤングコーンを選んで買うくらいお気に入りです。ヤングコーンはまだ柔らかいので芯ごと食べられます。それだけでなく、皮もヒゲも食べられるんです。むしろこのヒゲがおいしい！ 皮は外側の1、2枚だけ剥いたら残りは丸ごと焼いたり、油で揚げるのがおすすめ。ヒゲがこんなにおいしいんだ！ というのは驚きですよ。では、Chromebook Plusの話をしますね。手にしてから半年が過ぎ、本当に便利で普段のメインPCも旅先でのモバイル利用も、これが手放せません。僕が手にした機種は「Lenovo Chromebook Plus Gen10」という機種。メモリーが16GB、ストレージが256GB。Chromebookとしてはリッチな構成ですが、PCとしては標準的、むしろストレージは少し足りないかも、という印象だと思います。これを手にするまではM1搭載MacBook AirとWindows 11のDynabookを利用していました。でも結局Chromebook Plusにしてからどちらもほとんど使っていません。家でも外でもこれ一択です。Chromebookというと価格優先であり、使い方や機能などで妥協せざるを得ない選択肢、と考える人が多いでしょう。でも実は僕は（MacBookなど）他のPCと比較した上で、積極的にChromebook Plusを選びました。もともと全ての仕事ツールがSaaSの僕にとって、WindowsでもMacでも、Chromeブラウザーさえ動けばいいので、あまり違いはありません。GeminiやClaudeなどのAIもブラウザーで問題なく利用できます。OSの構造上セキュリティーも堅牢。そもそもローカルにアプリケーションがないので、ランサムウェアも稼働できません。僕はワーケーションでコワーキングスペースなど外部Wi-Fiを利用することも多いのです。もちろんSSIDのある、暗号化されたWi-Fiしか利用しませんが、それでも普段利用しないWi-Fiにつなげるときは気になるもの。このセキュリティー性の高さは安心材料の一つです。万が一紛失や盗難にあっても、スマホからアクセス切断も可能です。気になる性能も今のところ普段の仕事で困ることはありません。Google Workspace、HubSpot、Slack、Asana、Gemini、Claude、Canva…。多くのツールを同時に開いていますが快適に作業できます。バッテリーも結構長く持ちます。宿泊を伴う出張は別として、普段の外出なら電源アダプターはなくても気になりません。屋外でもスマホと1クリックでテザリング接続できるので、どこでも仕事ができる、という安心感は大きいものです。強いて気になる点を挙げれば、ローカルでアプリが動かないのでClaude Coworkが利用できないことくらいでしょうか。でもこれはセキュリティー性とのトレードオフでもあるので、納得しています。そもそもローカルにファイルがないので、ブラウザーのClaudeで十分なんですけどね。まだChromebookをビジネスPCとして利用している人は少ないと思います。ですがフルクラウドが当たり前になってきている今、セキュリティー性を考えるともっと多くの人に注目してもらってもいいと思うんですけどね。