最大風速45m／sの強力な風でホコリや水滴を一気に吹き飛ばす、サンワサプライのコードレス電動エアダスター

200-CDADE007

PC掃除も洗車もこれ1台で

洗車後の水滴除去に活躍

シーンに合わせて風量を無段階調整

コードレスで自由に使える

コンパクトサイズなのに超ハイパワー

ランニングコストが抑えられる

サンワサプライは、最大風速45m／sの強力送風を実現したコードレス電動エアダスター「200-CDADE007」を8月4日に発売した。PC周辺の清掃から洗車後の水滴飛ばしまで活用できるのが特徴で、USB Type-C充電に対応した手軽さもポイントだ。価格は1万1800円。200-CDADE007は、最大風速45m／sというパワフルな送風性能を備え、約9万rpmで回転するブラシレスモーターと直径40mmのファンを搭載し、キーボードの隙間や窓のサッシ、家具の裏側などにたまったホコリを効率よく吹き飛ばすことができる。さらに、洗車後のボディーやドアミラー周辺に残る水滴の除去にも活躍する。風量はダイヤルで無段階に調整が可能。PCやカメラなどの精密機器にはやさしい風量、車内清掃や屋外の掃除には強力な風量と、用途に応じた使い分けができる。風が強すぎることによる不安を軽減しながら、最適な清掃環境を実現する。USB Type-C充電式のコードレス設計を採用。コンセントの位置を気にすることなく、自宅はもちろん、ガレージやベランダ、車内など、電源が取りにくい場所でも利用できる。最弱風量で約120分、最大風量で約10分の連続使用に対応している。本体の重さは約364g。軽量なガンタイプ形状を採用し、長時間使用しても負担が少ない。収納しやすいコンパクトサイズのため、自宅やオフィスに常備しておく掃除アイテムとしても適している。繰り返し充電して使用できるため、使い捨てのエアダスター缶のようなランニングコストが発生しない。さらに、大口径・中口径・細径ノズルに加えてワイドノズルも付属。広い面から細かな隙間まで、シーンに合わせた清掃が可能となっている。PC周辺のホコリ対策から洗車後の仕上げ作業まで、1台で幅広く使える今回の電動エアダスターは、強力な送風性能とコードレスの利便性、繰り返し使える経済性を兼ね備えた製品として、清掃シーンで活躍しそうだ。