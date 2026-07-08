震度6強クラス相当の耐震性能を備える、機器の転倒・落下を防ぐ耐震固定グッズ3製品

耐震固定グッズ3製品

地震による機器の転倒リスクを軽減

貼るだけでしっかり固定

高機能フックでしっかり固定

機器を2本のベルトで結束

サンワサプライは、地震発生時の機器のズレや転倒、落下を防ぐ耐震固定ブロック「QL-E104」（価格は2860円）と「QL-E105」（同2970円）、耐震固定ベルト「QL-E106」（同3520円）を発売した。オフィスや工場、家庭内のPCや周辺機器の地震対策を手軽に強化でき、震度6強クラス相当の耐震試験をクリアしている。最近では大規模地震への備えとして、PCやモニターをはじめとする電子機器の耐震対策への関心が高まっている。今回発売となった3製品は、東日本大震災や阪神・淡路大震災、長周期地震動を想定した3軸振動試験を実施し、震度6強クラス相当の耐震性能を確認している。オフィスのデスク上や工場の作業台に設置された機器を固定することで、転倒や落下を防ぎ、機器の損傷や業務停止の抑制につながる。QL-E104とQL-E105は、機器側にブロックパーツ、デスク側にループファスナーを貼り付けることで固定する耐震ブロック。特別な工具は不要で、貼り付けるだけで手軽に導入できる。高機能フックを採用しており、ループファスナーと強力にかみ合うことでしっかり固定。地震による機器のズレや転倒を防ぐ。ブロックパーツとループファスナーは4組入りで、小型機器向けの「QL-E104」と大型機器向けの「QL-E105」を用意している。QL-E106は、デスクや作業台上の機器同士をベルトで連結する耐震固定ベルト。地震発生時に機器が単独で動くことを防ぎ、転倒や落下のリスクを抑える。120cmのロングベルトを採用しているため、大型機器にも対応しやすく、さまざまな設置環境で利用できる。高機能フックを採用し、機器同士をしっかり結束できるのもポイントだ。耐震固定グッズは、単なる防災用品ではなく、企業の事業継続計画（BCP）対策の一環としても重要だ。サーバーやPC、計測機器などをしっかり固定することで、災害時の設備損傷や業務中断リスクの軽減が期待できる。今回の3製品は、工事不要で導入できるため、既存設備にも取り入れやすい耐震対策アイテムとなっている。オフィスや工場のBCP対策に加え、家庭内のPCや周辺機器を守る耐震対策としても活用が広がりそうだ。