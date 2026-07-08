2026.7.08 15:00

スマホ・PC

限定クーポン適用で3万7980円、INNOCNが34インチウルトラワイドモニター「34C1R」を発売

液晶ディスプレイ

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　ディスプレーブランド「INNOCN（イノセン）」から、34インチ・21:9のウルトラワイドモニター「34C1R」が発売となった。UWQHD（3440×1440）解像度のIPSパネルを採用し、最大180Hzの高リフレッシュレートやHDR400に対応。ビジネス用途からクリエーティブ制作、動画視聴、PCゲームまで幅広く活用できるモデルだ。

34C1R

ウルトラワイドで作業領域を大幅拡張

　34C1Rは21:9のウルトラワイド画面のため、一般的な16:9モニターと比べて横方向の表示領域が広く、複数のアプリやウィンドウを同時に表示できる。ブラウザーや資料、チャットツールなどを並べて表示できるため、テレワークやオフィス業務の生産性向上に役立つ。動画編集やデザイン制作など、広い作業スペースを必要とするクリエーターにも適している。
 
作業効率をさらに向上

　映像面では、3440×1440のUWQHD解像度を採用。IPSパネルによる広視野角と自然な色再現性によって、写真や映像コンテンツを鮮明に表示する。文字の視認性も高く、長時間の作業でも快適に利用できるほか、映画・動画コンテンツを迫力あるワイド画面で楽しめる。
 
映画・動画コンテンツを
迫力あるワイド画面で楽しめる

　最大180Hzの高リフレッシュレートと1ms（MPRT）の高速応答速度によって、動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現。さらにAdaptive Syncにも対応しており、画面のカクつきやティアリングを抑制する。FPSやレースゲームなど、スピード感のあるタイトルを快適にプレーできる。
 
スピード感のあるタイトルを快適にプレー

　34C1Rは、ビジネス利用に加えて、動画編集やデザイン制作、映画鑑賞、PCゲームまで幅広い用途をカバーする。特に生成AIを活用しながら資料作成や情報収集を行うユーザーにとって、広い画面を生かした効率的な作業環境を構築できる。
 
生成AIを活用しながら
資料作成や情報収集にも最適

　なお、通常価格は4万4680円だが、発売記念キャンペーンによって3万8980円で販売。さらに限定クーポンを利用すると3万7980円で購入できる（クーポンコードはWNR7TFA9）。キャンペーン期間は7月1日から7月15日までとなっている。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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外部リンク

「34C1R」＝https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZTXD6M3
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