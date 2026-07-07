2026.7.07 16:30スマホ・PC
aiwa、法人向け12インチWindows 11 Pro搭載2 in 1タブレット「aiwa tab WS12-2」を発売
アイワマーケティングジャパンは7月3日に、「aiwa」ブランドから、12インチの大画面、2 in 1の柔軟性、Windows 11 Proによる高い業務適性を兼ね備えた、Windowsタブレット端末「aiwa tab WS12-2」の販売を、法人限定モデルとして開始した。価格はオープンで、実勢価格は9万4800円前後。
「aiwa tab WS12-2」は、12インチの大画面液晶ディスプレーを搭載することで、ウェブ閲覧や資料作成、メールの確認といった日々の作業を、広々とした表示領域で快適に実行できるWindowsタブレット端末。複数のウィンドウを並べても作業しやすいため、ビジネス用途でも使いやすい。
付属のキーボードを装着すればノートPCのように、キーボードを取り外せばタブレット端末として使用可能で、動画視聴や資料閲覧、外出先での入力作業など、用途やシーンに応じて適したスタイルを使い分けられる。
本体には、USB Type-CやUSB Type-A、microHDMI出力といった多彩なインターフェースを備えているので、変換アダプタに頼ることなく各種周辺機器を接続できる。
CPUにインテルN100、タッチパネル対応11.97インチ液晶ディスプレー（解像度2000×1200）、メモリー8GB、128GBのストレージを搭載し、インターフェースはUSB Type-C×2基（一方のみ映像・音声出力、およびUSB PD対応）、USB Type-A×1基、microHDMI出力×1基、500万画素のフロントカメラ、800万画素のリアカメラなどを備える。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0。OSはWindows 11 Pro 64ビット。
本体のみの場合、サイズは幅278.8×高さ9.5×奥行き174.3mmで、重さは705g。
付属のキーボード装着時は、サイズが幅279.0×高さ18.0×奥行き183.0mmで、重さは1187g。
法人向けタブレットとして求められる機動性と操作性を両立
「aiwa tab WS12-2」は、12インチの大画面液晶ディスプレーを搭載することで、ウェブ閲覧や資料作成、メールの確認といった日々の作業を、広々とした表示領域で快適に実行できるWindowsタブレット端末。複数のウィンドウを並べても作業しやすいため、ビジネス用途でも使いやすい。
付属のキーボードを装着すればノートPCのように、キーボードを取り外せばタブレット端末として使用可能で、動画視聴や資料閲覧、外出先での入力作業など、用途やシーンに応じて適したスタイルを使い分けられる。
本体には、USB Type-CやUSB Type-A、microHDMI出力といった多彩なインターフェースを備えているので、変換アダプタに頼ることなく各種周辺機器を接続できる。
CPUにインテルN100、タッチパネル対応11.97インチ液晶ディスプレー（解像度2000×1200）、メモリー8GB、128GBのストレージを搭載し、インターフェースはUSB Type-C×2基（一方のみ映像・音声出力、およびUSB PD対応）、USB Type-A×1基、microHDMI出力×1基、500万画素のフロントカメラ、800万画素のリアカメラなどを備える。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0。OSはWindows 11 Pro 64ビット。
本体のみの場合、サイズは幅278.8×高さ9.5×奥行き174.3mmで、重さは705g。
付属のキーボード装着時は、サイズが幅279.0×高さ18.0×奥行き183.0mmで、重さは1187g。
あわせて読みたい
注目の記事
iPhone 17とiPhone 17eなら、どっち選ぶ？ スマホシリーズ別人気ランキングTOP10 2026/7/3 ビジネスに最適！ aiwaの軽量13.3インチ有機EL 2 in 1タブレット端末が登場 サブスク動画を高画質で、エントリーモデルのタブレット端末「aiwa tab AB10」 モバイルワーク！ SIMフリー2 in 1タブレット端末「aiwa tab WS10L」 aiwaからAndroidタブレット端末の新製品、ワコムの特許技術に対応
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10