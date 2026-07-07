2026.7.07 16:30

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aiwa、法人向け12インチWindows 11 Pro搭載2 in 1タブレット「aiwa tab WS12-2」を発売

タブレット端末 アイワ

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　アイワマーケティングジャパンは7月3日に、「aiwa」ブランドから、12インチの大画面、2 in 1の柔軟性、Windows 11 Proによる高い業務適性を兼ね備えた、Windowsタブレット端末「aiwa tab WS12-2」の販売を、法人限定モデルとして開始した。価格はオープンで、実勢価格は9万4800円前後。

目次
法人限定モデルの12インチWindows 11 Pro搭載
2 in 1タブレット端末が登場

法人向けタブレットとして求められる機動性と操作性を両立


　「aiwa tab WS12-2」は、12インチの大画面液晶ディスプレーを搭載することで、ウェブ閲覧や資料作成、メールの確認といった日々の作業を、広々とした表示領域で快適に実行できるWindowsタブレット端末。複数のウィンドウを並べても作業しやすいため、ビジネス用途でも使いやすい。
 
12インチの大画面でビジネス用途でも使いやすい、
広々とした表示領域を実現

　付属のキーボードを装着すればノートPCのように、キーボードを取り外せばタブレット端末として使用可能で、動画視聴や資料閲覧、外出先での入力作業など、用途やシーンに応じて適したスタイルを使い分けられる。
 
付属のキーボード着脱で2 in 1での利用に対応

　本体には、USB Type-CやUSB Type-A、microHDMI出力といった多彩なインターフェースを備えているので、変換アダプタに頼ることなく各種周辺機器を接続できる。
 
多彩なインターフェースを搭載

　CPUにインテルN100、タッチパネル対応11.97インチ液晶ディスプレー（解像度2000×1200）、メモリー8GB、128GBのストレージを搭載し、インターフェースはUSB Type-C×2基（一方のみ映像・音声出力、およびUSB PD対応）、USB Type-A×1基、microHDMI出力×1基、500万画素のフロントカメラ、800万画素のリアカメラなどを備える。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0。OSはWindows 11 Pro 64ビット。

　本体のみの場合、サイズは幅278.8×高さ9.5×奥行き174.3mmで、重さは705g。

　付属のキーボード装着時は、サイズが幅279.0×高さ18.0×奥行き183.0mmで、重さは1187g。
タブレット端末 アイワ

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外部リンク

アイワマーケティングジャパン＝https://aiwa.net/ 「aiwa tab WS12-2」＝https://aiwa.net/products/aiwa-tab-ws12-2/
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