2026.8.04 16:00スマホ・PC
マウスの滑りが変わる、ズレにくく手首にやさしい「HIDISC マウスパッド」
磁気研究所は、滑らかな操作性とズレにくさを両立した「HIDISC マウスパッド（HD-MP2024BK）」を発売している。オフィスワークや在宅勤務、オンライン学習など、長時間のPC作業を快適にサポートするベーシックモデルだ。価格は580円。写真ギャラリー
作業中にマウスパッドが動いてしまうと集中力が削がれがちだ。HIDISC マウスパッドは裏面に天然ラバーを採用しており、優れたグリップ力によってデスク上でズレにくく、安定した操作環境を維持できる。日常的なオフィスワークはもちろん、自宅でのテレワークにも適している。
長時間にわたってPCに向かう人にとって、気になるのが手首への負担。HIDISC マウスパッドは約3mmの厚みを持つクッション構造を採用し、適度な柔らかさで手首をサポートする。デスクになじみやすく、快適な使用感を実現している。
エッジ部分にはロック加工を施し、ほつれにくい仕様。頻繁に使用しても傷みにくく、長期間にわたって快適な状態を維持しやすい。日常的にPCを使うビジネスパーソンや学生にとって、長く使いやすい製品といえそうだ。
光学式マウスとレーザー式マウスのどちらにも対応しているため、使用するマウスを選ばない。ビジネスシーンから家庭での学習用途まで、幅広い環境で利用できる。
在宅勤務やオンライン学習の普及によって、PC周辺機器に求められる快適性はこれまで以上に高まっている。HIDISC マウスパッドは、滑らかな操作性、ズレにくさ、手首へのやさしさ、耐久性を兼ね備えた実用的な製品だ。
滑らかな操作でストレスを軽減HIDISC マウスパッドは、表面に採用したポリエステル素材によるスムーズな滑り心地が特徴。マウスを軽い力で動かせるため、細かなカーソル操作や長時間の作業でも快適な操作性を実現する。資料作成やオンライン会議、画像編集など、さまざまなPC作業を効率よくサポートする。
作業中にマウスパッドが動いてしまうと集中力が削がれがちだ。HIDISC マウスパッドは裏面に天然ラバーを採用しており、優れたグリップ力によってデスク上でズレにくく、安定した操作環境を維持できる。日常的なオフィスワークはもちろん、自宅でのテレワークにも適している。
長時間にわたってPCに向かう人にとって、気になるのが手首への負担。HIDISC マウスパッドは約3mmの厚みを持つクッション構造を採用し、適度な柔らかさで手首をサポートする。デスクになじみやすく、快適な使用感を実現している。
エッジ部分にはロック加工を施し、ほつれにくい仕様。頻繁に使用しても傷みにくく、長期間にわたって快適な状態を維持しやすい。日常的にPCを使うビジネスパーソンや学生にとって、長く使いやすい製品といえそうだ。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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