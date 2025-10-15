旅行のお供に！プラグがぴったり収まる「コード巻き取り式電源タップ」

コード巻き取り式 電源タップ

磁気研究所は10月上旬に、同社の展開するブランド「HIDISC（ハイディスク）」から、「コード巻き取り式 電源タップ」（HD-AC2U2C131WH）を発売する。公式オンラインショップでの価格は1480円。「コード巻き取り式 電源タップ」は、一体型コードを本体側面へ収納可能なUSBポート付き電源タップ。本体には、出力ポートとしてコンセント×2口、USB Type-A×2基、USB Type-C×1基を備えており、「さまざまなデバイスを充電したいのに、コンセントの数が限られているので充電できない」といった悩みを解決する。コードは本体と一体型で、本体側面の溝に巻き付けられ、プラグまでぴったりと収まる。持ち運びの際にコードがばらけてしまうこともないため、持ち運びしやすい。また、コード長は約20cmでコンパクトな本体とあわせて卓上での使用でも邪魔にならない。サイズは幅62×高さ120×奥行き26mm。