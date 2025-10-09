これなら挿したままでも気にならない！超小型「USB3.2 Type-Cメモリー」

HIDISC 挿したままでも気にならない

超小型 Type-C USB

PCやスマホの容量不足を手軽に解消

スマートフォンへの取り付けイメージ

磁気研究所は、非常にコンパクトなUSBメモリー「HIDISC 挿したままでも気にならない超小型 Type-C USB」（HDUF147T128G3C）を、公式オンラインショップ「FLASH STORE」などで販売している。容量は128GBで、「FLASH STORE」での価格は3180円。「HIDISC 挿したままでも気にならない超小型 Type-C USB」は、超コンパクトサイズでPCやスマートフォンに取り付けたままでも気にならずに使える、USB Type-C接続のUSBメモリー。外出時も、機器に取り付けたままで持ち運べる。使用にあたって面倒な設定や、専用アプリなどのインストールは必要なく、機器のUSB Type-Cポートに挿すだけで使える。また、スマートフォンにケースやカバーを装着した状態でも取り付けられる。本体はUSB 3.2 Gen1に対応し、読み込み最大毎秒200MB、書き込み最大毎秒80MBの高速転送を実現しているので、大容量ファイルも短時間で転送できる。対応OSは、Windows 11／10、macOS 10.2以降、Android、iPad（iPadOS 17以降）。サイズは幅20.0×高さ13.8×奥行き16.0mmで、重さは約2.8g。