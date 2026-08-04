転倒しても湯こぼれを抑える「安全設計」の電気ケトル、エディオンのPB商品「カラーデザインシリーズ」に登場

電気ケトル「ANGC-EKL10-A-MW／TL／PB」

モカホワイト、ティール、ピンクベージュの3色展開

モカホワイト、ティール、ピンクベージュのくすみカラー

「ワンタッチ給湯レバー」と給水・手入れがしやすい設計

エディオンは8月7日、プライベートブランド「e angle」の「カラーデザインシリーズ」から、電気ケトル「ANGC-EKL10-A-MW／TL／PB」をエディオン全店と直販サイトのエディオンネットショップで発売する。価格は4480円。今回、「シリーズでかわいい家電をそろえたい」という顧客の要望を受け、カラーデザインシリーズのラインアップに電気ケトルを加えた。インテリアになじむモカホワイト、ティール、ピンクベージュのくすみカラー3色を展開。既に展開している同シリーズの製品と合わせることで、部屋やキッチン、ダイニングを統一感のある雰囲気にコーディネートできる。安全面にも配慮し、親指で「ワンタッチ給湯レバー」を押している間のみ注ぎ口が開く仕組みを採用。電気ケトルが転倒した際にも、お湯の流出を最小限に抑える。ふたは丸ごと取り外せて、給水や手入れがしやすい。また、水が入っていない状態で加熱を停止する空焚き防止機能や、沸とう後の自動オフ機能を搭載する。水道水のミネラル分による汚れが気になった際も、クエン酸を使って手入れできる。さらに、電源プレートの裏面にコードを巻きつけて収納できるので、キッチン周りをすっきりと整えることができる。容量は1.0L。サイズは幅230×奥行き160×高さ225mm。