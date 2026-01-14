エディオンPB「カラーデザインシリーズ」からインテリアスタンドが新たに登場！

ANGC-STW24-A-TL／PB／MW

部屋をおしゃれに彩るカラーとデザイン

調色イメージ

本体にはバッテリー充電＆

給電用のUSB Type-Cポートを搭載

エディオンは1月16日に、プライベートブランド「e angle」の部屋をおしゃれに彩るカラーとデザインが特長である「カラーデザイン」シリーズの新商品として、LEDコードレスインテリアスタンド「ANGC-STW24-A-TL／PB／MW」の販売を開始した。カラーは、ティール、ピンクベージュ、モカホワイトの3色。価格は3480円。「ANGC-STW24-A-TL／PB／MW」は、充電式なのでコンセントの位置を気にすることなく使用可能で、最長50時間の連続点灯に対応したインテリアスタンド。軽量なので、リビングやデスク、ベッドサイドなど設置場所を選ばない。タッチ操作によって3段階（100％、50％、10％）での明るさ調整（調光）ができるほか、点灯中のボタン長押しで「昼白色～昼光色～電球色」と連続的に切り替えられる（調色）。また、消灯前の光の色を記憶しているため、次回に点灯した際も同じ色で点灯する。本体にはUSB Type-Cポートを備えており、内蔵バッテリーまたはUSB給電による使用に対応している。