もう「ちゃんと写ってる？」の心配なし！スマホ撮影が変わる「Insta360 Snap 自撮りモニター」

「自分には関係ないガジェット」だと思っていたけど……

筆者が購入したInsta360 Snap 自撮りモニター

アイドルファンの間で話題に！ 推しが喜ぶ撮影アイテム

シンプルかつコンパクトで持ち運びやすいのも好印象

実際に使うと「人に撮ってもらう時」が便利だった

複数人での集合写真で活躍

撮影画面をそのままミラーリング

旅行先の記念写真とも相性抜群

有線接続「だからこそ」のシンプルさに納得

ケーブルを繋ぐだけですぐに使える

「設定不要」で誰でも簡単操作

物理ボタンで誤操作リスクを低減

約1000円プラスでライト搭載。理由がないならこちらがおすすめ

撮影クオリティがグッと上昇

実は「他撮り派」にも便利なアイテム！ 気になったらぜひチェックを

最近、SNSでよく見かけるようになった「自撮りモニター」。スマートフォンの背面に取り付けることで、メインカメラを使った撮影中でも自分の写りを確認できるというアイテムです。実はこれ、「自撮り」という名前に引っ張られて「使う機会がないかも？」と思っている人にこそチェックしてほしいアイテム。自撮りだけでなく、人と一緒に写真を撮るときや旅行先での記念撮影など、思っていた以上に活躍してくれるガジェットなんです。SNSの広告でたびたび見かける「Insta360 Snap 自撮りモニター」。ガジェット好きとしては気になる存在だったものの、最初は購入する理由が見つかりませんでした。筆者は、そこまで自撮りをするタイプではないのです。旅行先でもグルメや風景を撮ることが中心ですし、自分を撮るのは少し気恥ずかしい気も。「便利そうではあるけれど、ニッチなアイテム」という印象を持っていました。そんな迷える筆者の背中を押してくれたのは、とあるアイドルオタクさんのX投稿でした。このモニターを使ったら、撮影会で「推し」に喜ばれた、というのです。調べてみると、たくさんのドルオタさんたちがこのモニターを激推ししているではありませんか。というのも、自撮りモニターがあれば、高性能なメインカメラを使ったまま被写体側も構図をチェックできます。「前髪が崩れていないか」「ポーズはどうか」といった確認がしやすくなるため、アイドルさんからすると嬉しいアイテムなのだそう。特段「推し」がいるわけではない筆者ですが、いずれ推しができるかもしれないし。よし、買っちゃおう！ というわけで、購入したのでした。実際に使ってみて感じたのは、「自撮り」よりも「人に撮ってもらう時」の便利さ。「自撮りモニター」というネーミングで損をしているかつての筆者のような人、多いのでは……！？スマホのリアカメラは年々進化していますが、自分を撮る時だけは性能の低いインカメラを使うことになりがち。その矛盾を解決してくれるのが、この自撮りモニターでした。友人や職場の仲間との飲み会など、誰かに撮影をお願いする機会は意外と多いもの。インカメラでは画角が狭かったり、全員がきれいに収まっているか確認しづらかったりすることもあります。その点、自撮りモニターを使えばメインカメラの広角カメラを使用できる上、自分が画面内に入っているかも視覚的に確認可能。撮る側も撮られる側も安心感があり、撮り直しの回数も減りました。パッと見るだけで画角を確認できるので、お子さんとの写真でも活躍するはず。旅行先で、街の人に撮影をお願いしたけれど見切れていた…、なんて経験がある人も多いのではないでしょうか。何度も撮り直しをお願いするのは気が引けますが、自撮りモニターがあれば一目で構図を確認できます。写りを気にしたいけれど、言い出しづらい時にも心強い存在です。使う前は「いまどきなのにケーブル接続？」なんて思っていた筆者。ところが、実際に使ってみるとこれは有線一択！ スマホに接続するだけで使える、まさにプラグアンドプレイです。使い方は、本体のケーブルをスマートフォンに挿し、カメラを起動するだけ。BluetoothのペアリングやWi-Fi設定も不要なうえ、スマホから給電するのでバッテリーの充電も必要ありません。左右反転やライトの点灯・消灯などは、本体横の物理ボタンで操作可能。あえての物理ボタンで、押し間違いがないのが嬉しいところ！ 撮影画面のピントなどは、タッチパネルで操作します。「機械は苦手、説明書もできれば読みたくない」という省エネ派（？）の筆者母にも試してもらいましたが、特に説明しなくても使えていました。筆者が購入したのは、モニター周囲にぐるりとライトが付いた「ライト付き」モデル。3種類の色温度と5段階の明るさを切り替えることができます。最初は「必要かな？」と思っていたのですが、約1000円の差ならライト付きをおすすめ。使い始めると意外と出番がありました。スマホカメラの性能が向上したとはいえ、光量が足りないと写真全体が暗く見えてしまうことも。ライトは「自撮り」目的でなくても使えるので、薄暗いカフェや夕方など、少し暗い環境ではライトのありがたみを実感します。ご飯は暖色系にするなど、撮りたいものに合わせて色温度を調節できるのも便利です。もちろん自撮りのタイミングでも、補助ライトがあると顔周りを自然に明るく見せてくれます。いわゆる自撮り用ライトのようなガッツリ発光ではなく、自然な印象なのも好印象でした。「Insta360 Snap 自撮りモニター」は、自撮り好きな人だけのための製品ではありません。家族写真をよく撮る人、旅行先で記念写真を残したい人、推し活を楽しんでいる人、SNS投稿が多い人にもおすすめです。また、フリマアプリの商品写真やブログ・レビュー記事用の撮影など、「スマホのリアカメラをもっと活用したい」と考えている人にも向いています。自撮りモニターという名前からは少し意外かもしれませんが、スマホでもっと綺麗な写真を撮りたい！ という人にこそ、使ってみてほしいアイテムです。＜商品情報＞商品名：Insta360 Snap 自撮りモニターサイズ：10.3cm×6.75cm×0.82cm互換性：Apple / iPhone 15以降（iPhone 16e/17e、およびiPhone Airを除く）Android / iDP Altモード対応のUSB-Cデバイス